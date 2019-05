Capelli: bianchi con orgoglio, la rivincita delle chiome al naturale

Esprimono forse un bisogno di naturalezza, di certo una ritrovata armonia con se stesse e il mondo circostante. I capelli bianchi sono a tutti gli effetti tra le tendenze beauty del momento. Lasciati al naturale, ma comunque sempre molto curati, conferiscono fascino, spiccata femminilità e, specie se portati cortissimi, grinta e freschezza al look. Lo sanno bene le star, che hanno chiuso con le tinte o che hanno fatto ricorso alle cure del parrucchiere per poter sfoggiare sfumature argento create ad arte o tenui riflessi dorati tra le chiome. Ottenere un effetto omogeneo , infatti, non è sempre facilissimo. Ecco allora qualche suggerimento…

TUTTO SOTTO CONTROLLO – Primo consiglio è quello di evitare il fai da te (a meno che non si sia molto, molto fortunate). Per avere un colore omogeneo potrebbe essere necessario intraprendere una sorta di percorso ‘guidato’, affidandosi a un professionista. Il rischio dietro l’angolo è quello di ritrovarsi altrimenti con una testa a chiazze e indomata. È sempre bene mantenere un aspetto curato e lasciare tempo al tempo. Che sia la natura a fare il suo corso o l’effetto di trattamenti schiarenti e decolorazioni, si tratta ad ogni modo di un vero e proprio rito di passaggio. Accompagnare in questo viaggio di transizione una base dorata sarà più semplice, per quelle scure sarà invece necessario qualche step in più. Un po’ di pazienza, ad ogni modo, per avere risultati che ripagano delle attese.



ATTENZIONE ALL’INGIALLIMENTO - Una volta arrivati alla tonalità giusta, la parola d’ordine sarà mantenimento. I riflessi lunari e dorati vanno infatti saputi preservare dall’attacco di agenti esterni come raggi Uv e smog e dal rischio ingiallimento. La scelta dei prodotti giusti diventa perciò fondamentale. Il fusto dei capelli bianchi è meno spesso, più delicato e fragile e la cute più secca. Motivo per cui è bene ricorrere a oli nutrienti, che ‘catturano’ la luce e rendono la chioma composta e ordinata, detergenti e trattamenti fortificanti e in grado di intensificare il colore. Da evitare invece gel e cere che, al contrario, tendono ad appesantire e spegnere la brillantezza.