Calendari dell'Avvento: coccole di bellezza in attesa del Natale

I calendari dell'Avvento custodiscono kit completi di "must have" e mini taglie per la beauty e la skincare routine delle proposte più amate e iconiche di ogni brand, per coccolarsi e risplendere per tutto il periodo delle Feste. Tra i cadeau in miniatura, creme per il viso e per le mani, trattamenti corpo e capelli, prodotti per il make up e rossetti, smalti per le unghie e profumi. Trovano spazio, inoltre, accessori pratici e divertenti, come specchietti da borsa, lime per le unghie, elastici e mollette per i capelli. Tra i doni più esclusivi, le candele profumate per la casa e decorazioni natalizie.



Piccoli momenti quotidiani all'insegna della magia, dell'emozione, del benessere. Da sottolineare anche il lato "green" dei calendari dell'avvento: confezioni riciclabili, carta ottenuta dagli scarti di fabbrica, stampe con inchiostri vegetali e vernici a base acquosa su cartoni provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, plastica riciclata. Tra i più attenti, inclusivi e solidali, quelli realizzati da persone con disabilità che seguono percorsi riabilitativi.