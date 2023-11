Black Friday e regali di Natale: dove trovare le offerte migliori

In occasione della settimana del Black Friday , che prende il via da questo martedì 21 fino a domenica 26 novembre, apre al pubblico uno spazio speciale ad accesso libero e gratuito , in cui poter vivere esperienze originali e immersive e andare alla scoperta delle offerte più convenienti disponibili online e delle idee regalo per Natale .

Black Friday Fun House, a Milano il pop-up temporaneo esperienziale di Amazon. Ad accesso libero e gratuito, è in via De Cristoforis 1 fino a domenica 26 novembre

Black Friday Fun House, a Milano il pop-up temporaneo esperienziale di Amazon. Ad accesso libero e gratuito, è in via De Cristoforis 1 fino a domenica 26 novembre

Black Friday Fun House, a Milano il pop-up temporaneo esperienziale di Amazon. Ad accesso libero e gratuito, è in via De Cristoforis 1 fino a domenica 26 novembre

Black Friday Fun House, a Milano il pop-up temporaneo esperienziale di Amazon. Ad accesso libero e gratuito, è in via De Cristoforis 1 fino a domenica 26 novembre

Black Friday Fun House, a Milano il pop-up temporaneo esperienziale di Amazon. Ad accesso libero e gratuito, è in via De Cristoforis 1 fino a domenica 26 novembre

Black Friday Fun House, a Milano il pop-up temporaneo esperienziale di Amazon. Ad accesso libero e gratuito, è in via De Cristoforis 1 fino a domenica 26 novembre

Black Friday Fun House, a Milano il pop-up temporaneo esperienziale di Amazon. Ad accesso libero e gratuito, è in via De Cristoforis 1 fino a domenica 26 novembre

Black Friday Fun House, a Milano il pop-up temporaneo esperienziale di Amazon. Ad accesso libero e gratuito, è in via De Cristoforis 1 fino a domenica 26 novembre

Black Friday Fun House, a Milano il pop-up temporaneo esperienziale di Amazon. Ad accesso libero e gratuito, è in via De Cristoforis 1 fino a domenica 26 novembre

Black Friday Fun House, a Milano il pop-up temporaneo esperienziale di Amazon. Ad accesso libero e gratuito, è in via De Cristoforis 1 fino a domenica 26 novembre

Black Friday Fun House, a Milano il pop-up temporaneo esperienziale di Amazon. Ad accesso libero e gratuito, è in via De Cristoforis 1 fino a domenica 26 novembre

Black Friday Fun House, a Milano il pop-up temporaneo esperienziale di Amazon. Ad accesso libero e gratuito, è in via De Cristoforis 1 fino a domenica 26 novembre

Black Friday Fun House, a Milano il pop-up temporaneo esperienziale di Amazon. Ad accesso libero e gratuito, è in via De Cristoforis 1 fino a domenica 26 novembre

Black Friday Fun House, a Milano il pop-up temporaneo esperienziale di Amazon. Ad accesso libero e gratuito, è in via De Cristoforis 1 fino a domenica 26 novembre

Black Friday Fun House, a Milano il pop-up temporaneo esperienziale di Amazon. Ad accesso libero e gratuito, è in via De Cristoforis 1 fino a domenica 26 novembre

Black Friday Fun House, a Milano il pop-up temporaneo esperienziale di Amazon. Ad accesso libero e gratuito, è in via De Cristoforis 1 fino a domenica 26 novembre

Black Friday Fun House, a Milano il pop-up temporaneo esperienziale di Amazon. Ad accesso libero e gratuito, è in via De Cristoforis 1 fino a domenica 26 novembre

Black Friday Fun House, a Milano il pop-up temporaneo esperienziale di Amazon. Ad accesso libero e gratuito, è in via De Cristoforis 1 fino a domenica 26 novembre



Milano ospita la Black Friday Fun House, il pop-up esperienziale temporaneo di Amazon, all'interno del quale i visitatori vengono accompagnati alla scoperta di numerose offerte e proposte dedicate anche all'imminente periodo delle Feste. Ogni ambiente di questo spazio, allestito a due passi dal centro, in via De Cristoforis 1, e immerso in un'atmosfera funky e rétro tipica degli anni Ottanta e Novanta, è dedicato a varie aree tematiche.



Tra tutte segnaliamo, in particolare, l'area Charity, all'interno della quale agli ospiti viene data l'opportunità di conoscere le iniziative dell'azienda leader mondiale per l'e-commerce a supporto della comunità. Grazie a un QR code è possibile, infatti, scoprire tutti i prodotti delle organizzazioni no profit disponibili nella vetrina Amazon for Charity o Un click per la Scuola, il progetto - sempre di Amazon - a supporto del mondo scolastico e della didattica.



Spazio anche all'area Beauty, che dà modo ai visitatori di esprimere la propria personalità attraverso l'hair styling. Vuole essere, infatti, il luogo perfetto per provare nuovi look e acconciature grazie al supporto degli esperti del settore. Menzione speciale, poi, per la vetrina dedicata al Made in Italy, dedicata all'impegno di Amazon a supporto delle piccole e medie imprese italiane.



È tutta all'insegna della spensieratezza e della voglia di giocare l'area Gaming. Questo ambiente, ispirato ai giochi Arcade come Pac-Man, Space Invaders e Tetris, offre un momento di divertimento e svela la "Top 10 Toys 2023", già disponibile sul sito di Amazon e i cui prodotti sono stati selezionati in base alle parole chiave più ricercate sulla stessa piattaforma e valutati almeno quattro stelle dai clienti.



Una scelta di prodotti e categorie merceologiche ampia e variegata, divisa per fasce di prezzo. Inoltre, ogni proposta è identificata da un QR code, che i visitatori possono scansionare per scoprire tutte le informazioni direttamente sul sito di Amazon. Il pop-up Black Friday Fun House è aperto al pubblico con ingresso gratuito, dal 21 al 26 novembre, nei seguenti orari: il 21 e 22 novembre dalle 14:30 alle 21, il 23 novembre dalle 11 alle 18, dal 24 al 26 novembre dalle 11 alle 21. Le offerte online per la settimana del Black Friday proseguono, invece, fino al 27 novembre sulla sezione dedicata del sito amazon.it/blackfriday.