Per Mariah Carey è già Natale: come avere la sua piega perfetta

In un divertentissimo video postato su Instagram l'artista, in splendida forma, ha dato ufficialmente il via al periodo delle Feste

Mariah Carey ha ufficialmente annunciato il via al Natale con un video esilarante, pubblicato sul suo account ufficiale su Instagram, in cui viene letteralmente "scongelata" da un grande blocco di ghiaccio per cantare la sua famosissima hit "All I want for Christmas is you".



Al lavoro, per liberare Mariah Carey dal ghiaccio, un team di cinque "aiutanti" in maschera armati di phon. "It's time!" esclama entusiasta, ovvero: "È ora!". E scoppia la festa. La cantante appare in una forma strepitosa, fasciata da una tuta rossa aderente in stile Babbo Natale e i lunghi capelli biondi portati sciolti, con morbide onde definite. Un'esperta ha svelato i segreti del suo styling: ecco, allora, come fare per avere una piega perfetta, proprio come quella di "The Queen".



A descrivere, step dopo step, tutti i passaggi per avere un hair look come quello di Mariah Carey è l'hair stylist Danielle Priano, che consiglia di avvalersi delle tecnologie di Dyson, in particolare dell'asciugacapelli Supersonic (che si vede anche nel video postato dall'artista) e del multi-styler Airwrap.



1. Si comincia sui capelli bagnati, lavati e tamponati, applicando un termoprotettore e una mousse, per aiutarli a sostenere al meglio le onde. Si procede poi asciugandoli al 70%: l’ideale, infatti, è togliere più umidità possibile senza asciugare la chioma del tutto. Può essere utile a questo scopo applicare il beccuccio concentratore per direzionare meglio l'aria del phon.



2. I capelli vanno quindi suddivisi in "sezioni", usando delle clip per mantenerli separati. Per creare le onde, Danielle Priano ha usato il multi-styler Dyson Airwrap. Consiglia di scegliere accuratamente il cono più adatto in base alla grandezza desiderata delle onde stesse. Il look di Mariah Carey, ad esempio, punta su quelle dall'effetto largo e voluminoso, ottenuto usando il cono dalla dimensione maggiore, quello da 40mm.



3. Da qui, si procede arrotolando le ciocche intorno al cono dello styler, mantenendole in posa per circa 10-15 secondi. A seguire, getto freddo per 5-10 secondi e rilascio del boccolo, senza pettinare. Si continua in questo modo ciocca dopo ciocca, avendo cura di alternare la direzione delle onde: alcune si muoveranno verso l’esterno, altre verso l’interno del viso. Questo permette di creare un hair look più naturale e voluminoso.



4. Gli step finali prevedono di passare delicatamente le dita o un pettine a denti larghi tra i capelli, per sciogliere i boccoli e trasformarli in onde voluttuose. Il consiglio dell’hair stylist è di evitare di usare la spazzola, per non arruffare i capelli. Si applica, infine, una lacca leggera o uno spray per dare sostegno alle onde. Danielle Priano suggerisce, inoltre, di applicare anche un po' di olio per capelli o un siero sulle punte, per dare maggiore lucentezza. Inoltre, per aumentare il volume, si può leggermente cotonare alla radice o avvalersi di un prodotto volumizzante.