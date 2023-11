A Milano tanti Babbi Natale per portare un sorriso ai bambini

“Turn On The Magic”: al Park Hyatt Milano un Natale dal retrogusto vintage, in grado di far rivivere le atmosfere scintillanti, eccentriche e colorate degli anni ’80

“Turn On The Magic”: al Park Hyatt Milano un Natale dal retrogusto vintage, in grado di far rivivere le atmosfere scintillanti, eccentriche e colorate degli anni ’80



È dedicata a tutti i bambini di Milano l’iniziativa che Park Hyatt sta organizzando per sabato 16 dicembre. Anche quest’anno il Natale, per l’esclusivo hotel cinque stelle lusso, è sinonimo di accoglienza, famiglia e calore. È proprio qui, infatti, che farà tappa una delegazione di aiutanti di Babbo Natale, radunati dall’associazione benefica fiorentina La Compagnia di Babbo Natale Onlus. La loro slitta sarà “parcheggiata” davanti all’ingresso, in via Tommaso Grossi 1, per incontrare i più piccoli, raccogliere le loro letterine e intrattenerli per tutto il pomeriggio, dalle ore 14 alle 19, con regali e dolcetti. Il tutto, accompagnato dalla performance dal vivo di due zampognari, che suoneranno suggestive musiche natalizie.



La Onlus di Firenze, nata nel 2007, vuole portare aiuto ai bambini che si trovano in condizioni disagiate economicamente o di salute. “Anche quest’anno rinnoviamo l’appuntamento speciale con la Compagnia dei Babbi Natale per portare un sorriso ai protagonisti di questo periodo di festa, i bambini – spiega Simone Giorgi, Direttore Generale Park Hyatt Milano –. Nel pomeriggio di sabato 16 dicembre una capanna e una slitta all’esterno dell’hotel faranno da cornice a sedici Babbi Natale, insieme ai quali faremo i nostri auguri alla città”.