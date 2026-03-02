Effetto Brignone: la campionessa olimpica è anche icona beauty

Estée Lauder Italia ha annunciato, infatti, una partnership con la campionessa azzurra per dare vita a un racconto potente tra sport e bellezza e celebrare la forza interiore, la determinazione e la femminilità. Federica Brignone è anche il volto della campagna #MadeForMore, dedicata al rinnovamento di Double Wear, iconico fondotinta del brand, cuore di questa collaborazione. Un vero e proprio manifesto, concepito per esaltare la forza interiore, il coraggio, la volontà di superare le aspettative. "Crediamo che questa collaborazione possa ispirare le persone a credere nel proprio potenziale e a sentirsi forti, sicure e autentiche, aspirando sempre a raggiungere qualcosa di più", ha spiegato Federica Polinori, general manager e amministratore delegato Italia e SVP South & East Europe di The Estée Lauder Companies. "Rappresentare Estée Lauder significa condividere una visione profonda - ha sottolineato la stessa Federica Brignone -: quella di puntare sempre a qualcosa di più, nello sport come nella vita. Credo nel valore dell’impegno, della determinazione e della crescita continua, ed è per questo che mi riconosco pienamente nello spirito #MadeForMore".