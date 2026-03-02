Effetto Brignone: la campionessa olimpica è anche icona beauty
Un nuovo ruolo per la fuoriclasse azzurra, simbolo di forza interiore, coraggio e volontà di superare difficoltà e aspettative
Federica Brignone con una delle medaglie d'oro vinte alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 © IPA
Federica Brignone incarna un'idea di eccellenza che va oltre il risultato sportivo. Dopo i due ori di Milano Cortina 2026, la campionessa olimpionica di sci alpino è tornata in gara in Coppa del mondo ma l'appuntamento di Soldeu rimane l'ultimo della stagione: l'azzurra ha infatti annunciato il ritiro dalle gare per concedersi un più che meritato riposo.
Federica Brignone icona di bellezza: un nuovo ruolo per l'azzurra
La fuoriclasse valdostana si gode così il suo momento d'oro a meno di un anno dal grave infortunio del 3 aprile 2025, che ha rappresentato una sfida importante sul piano fisico e mentale, dimostrando ancora una volta una resilienza straordinaria e una determinazione incrollabile nel suo percorso di recupero. In questi giorni è arrivato anche l'annuncio di un nuovo ruolo per lei, che segna un connubio autentico tra la sua eccellenza in ambito sportivo e la bellezza consapevole di un brand leader nel mercato beauty mondiale, che celebra da sempre donne che non si fermano a ciò che hanno raggiunto ma sono costantemente spinte dal desiderio di andare oltre.
© Ufficio stampa
Federica Brignone è la nuova ambasciatrice di Estée Lauder Italia, volto della campagna #MadeForMore e del fondotinta Double Wear, appena rinnovato
Una visione condivisa
Estée Lauder Italia ha annunciato, infatti, una partnership con la campionessa azzurra per dare vita a un racconto potente tra sport e bellezza e celebrare la forza interiore, la determinazione e la femminilità. Federica Brignone è anche il volto della campagna #MadeForMore, dedicata al rinnovamento di Double Wear, iconico fondotinta del brand, cuore di questa collaborazione. Un vero e proprio manifesto, concepito per esaltare la forza interiore, il coraggio, la volontà di superare le aspettative. "Crediamo che questa collaborazione possa ispirare le persone a credere nel proprio potenziale e a sentirsi forti, sicure e autentiche, aspirando sempre a raggiungere qualcosa di più", ha spiegato Federica Polinori, general manager e amministratore delegato Italia e SVP South & East Europe di The Estée Lauder Companies. "Rappresentare Estée Lauder significa condividere una visione profonda - ha sottolineato la stessa Federica Brignone -: quella di puntare sempre a qualcosa di più, nello sport come nella vita. Credo nel valore dell’impegno, della determinazione e della crescita continua, ed è per questo che mi riconosco pienamente nello spirito #MadeForMore".