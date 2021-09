Bellezza, OnBeauty by Cosmoprof: l’industria cosmetica riparte da Bologna

Un primo ma fondamentale rilancio . Un segnale di fiducia e di ottimismo. L’industria cosmetica si ritrova dal 9 al 13 settembre per OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna, la prima manifestazione in presenza per il settore , che permette così di riallacciare relazioni commerciali e analizzare le trasformazioni di questo particolare momento storico. Sono oltre 300 i brand presenti, gli espositori provengono da oltre 20 Paesi di tutto il mondo. Oltre naturalmente all’Italia, partecipano Cina, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Israele, Lettonia, Lituania, Nepal, Pakistan, Polonia, Regno Unito, Romania, Repubblica di San Marino, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America, Svizzera e Ucraina.

LA MANIFESTAZIONE - OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna riunisce tutti i comparti dell’industria cosmetica. Quest’edizione si svolge in via del tutto straordinaria in concomitanza con le manifestazioni Sana, Salone internazionale del biologico e del naturale, e Cosmofarma Exhibition, l’evento leader nell’ambito dell’health care, del beauty care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia. “La concomitanza delle tre manifestazioni è una scelta eccezionale, in un periodo storico altrettanto eccezionale. Crediamo sia la modalità più efficace per aiutare le nostre aziende a ripartire, cercando sinergie tra comparti molto legati tra loro”, sottolinea Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. “Siamo pronti naturalmente a riprendere la normale calendarizzazione degli eventi nel 2022: a marzo la community beauty potrà tornare a Cosmoprof Worldwide Bologna, ritrovando le migliori condizioni di business”.



UN MERCATO PRONTO A RIPARTIRE - L’industria cosmetica è animata da forte ottimismo: dopo aver dimostrato di saper resistere ad uno scenario quanto mai imprevedibile come quello di questi mesi, gli imprenditori e gli operatori del settore sono pronti a rispondere alle esigenze del mercato con innovazione, qualità e professionalità. "Le esportazioni della cosmetica, un comparto di fondamentale importanza per il made in Italy, hanno registrato nei primi cinque mesi dell'anno una variazione positiva del 16,8% rispetto allo stesso periodo del 2020, in uno scenario globale dominato da digitale, innovazione e sostenibilità – spiega Carlo Ferro, Presidente di ICE Agenzia –. In attuazione del Patto per l’Export abbiamo avviato 15 azioni nuove, servizi alle imprese che due anni fa non c'erano. Non solo facciamo di più, ma vogliamo farlo in modo nuovo, rapido e flessibile”. “Dopo più di due anni di relazioni virtuali, i maggiori player del settore cosmetico si ritrovano finalmente in presenza presso i padiglioni della fiera”, aggiunge Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia. OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna si pone così come “primo vero test verso una ripartenza – prosegue – che auspichiamo essere costante e duratura”.



Per info, aggiornamenti, approfondimenti e per scoprire il calendario completo della manifestazione: onbeautybycosmoprof.com