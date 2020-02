Beauty uomo, barba e capelli: cosa guardano prima le donne?

Cambiare look per seguire il consiglio di una donna . Che sia la propria compagnia, un’amica o la mamma è successo ad almeno due uomini su tre. Nella maggior parte dei casi, i suggerimenti li hanno portati a rivedere la propria immagine accorciando i capelli. Oltre un terzo degli intervistati, ha messo da parte schiuma e rasoio per lasciarsi crescere la barba. Uno su quattro, invece, ha accettato di radersi completamente. E poi c’è una questione spinosa e delicata: come comportarsi con le sopracciglia?

GLI ETERNI DILEMMI BEAUTY - A rivelare questi trend è un’indagine condotta da Treatwell, il più grande portale in Europa per la prenotazione di trattamenti di bellezza e benessere. Sempre facendo riferimento alla barba, ad esempio, se da un lato una donna su due ritiene che, purché curata, abbia il potere di rendere qualunque viso automaticamente più interessante, dall’altro la maggior parte degli uomini interpellati crede che non sia un attributo “miracoloso” e non possa quindi esser portata con disinvoltura da tutti. Per quanto riguarda, invece, i capelli: assolutamente ‘out’ riporti e tinte. Altro punto su cui il gentil sesso non transige è la pulizia: devono essere sempre perfettamente puliti. Attenti anche alle sopracciglia: va bene sfoltirle leggermente ma senza definirle troppo o, peggio, ridisegnarle.