Turismo, per Roma un 2025 record: quasi 23 milioni di arrivi e 53 di presenze

"Non è casuale che ogni anno aggiorniamo il record di arrivi e presenze, ma è il frutto di una strategia. Scelte precise che abbiamo fatto, puntando sull'asset dei grandi eventi che offrono un motivo in più per tornare a Roma o per allungare la propria permanenza. Il turismo porta ricchezza alle imprese e ai cittadini, tanto che nel 2024, secondo Il Sole 24Ore, ha generato 13,3 miliardi di euro sul territorio, e crea nuovi posti di lavoro, con l'occupazione che nell'ultimo triennio è cresciuta del 5,5% di anno in anno. Stiamo lavorando per continuare a sviluppare il turismo e renderlo sempre più compatibile con la città e i residenti: i visitatori devono lasciare a Roma più di quanto hanno trovato". Così Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, commenta i dati relative a presenze e arrivi nella Capitale nel 2025.