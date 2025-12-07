Logo Tgcom24
LA CLASSIFICA

Città più attraenti al mondo, due le italiane nella top five

Roma e Milano al quarto e quinto posto della classifica delle cento migliori destinazioni al mondo per il 2025. Parigi in vetta, seguono Madrid e Tokyo

07 Dic 2025 - 08:02
1 di 5
© ufficio-stampa | Parigi
© ufficio-stampa | Parigi
© ufficio-stampa | Parigi

© ufficio-stampa | Parigi

© ufficio-stampa | Parigi

Roma e Milano sono, rispettivamente, al quarto e quinto posto della classifica delle cento migliori destinazioni cittadine nel mondo per il 2025, presentata a Londra da Euromonitor International. Parigi è stata incoronata la città leader mondiale del turismo, piazzandosi al primo posto della classifica per il quinto anno consecutivo. Secondo e terzo posto per Madrid e Tokyo

Le motivazioni della classifica

 "La capitale francese ha accolto oltre 18 milioni di visitatori internazionali nel 2025, trainati dalla sua solida infrastruttura turistica, cultura e dall'attenzione alla sostenibilità. La riapertura di Notre-Dame de Paris è stata tra i momenti salienti, che hanno suscitato un notevole interesse turistico", spiegano gli analisti. Complessivamente gli arrivi nelle prime cento città hanno raggiunto i 702 milioni nell'anno ancora in corso (+8% in un anno). Parigi è seguita da Madrid, al secondo posto della classifica, e da Tokyo che occupa la terza posizione. "A Madrid si riconosce la sua leadership nella sostenibilità e le iniziative di mobilità urbana. Tokyo si mantiene al terzo posto, confermandosi la principale destinazione urbana dell'Asia, con la sua vivace esperienza turistica e i grandi eventi sportivi". L'Italia rientra nella top five con due città: Roma si assicura il quarto posto anche questo anno, trainata dal lancio di hotel di lusso e dall'espansione dell'aeroporto, mentre Milano completa la top five "celebrata per il suo ambiente imprenditoriale, la leadership nel mondo della moda e del design e la solida infrastruttura turistica" si legge nel rapporto. 

Il turismo, la sostenibilità e l'IA

 Gli arrivi internazionali hanno continuato a crescere nel 2025, trainati da una solida performance nelle diverse aree. L'Asia-Pacifico ha registrato l'incremento maggiore, pari al 10%, seguita da Medio Oriente e Africa con il 7%. Bangkok è in testa alla classifica con 30,3 milioni di visitatori, seguita da Hong Kong, Londra e Macao. La sostenibilità è una priorità: città spagnole come Madrid, Palma di Maiorca, Valencia e Siviglia guidano iniziative ecosostenibili, affiancate dalle più nordiche Helsinki e Oslo. "Nel frattempo, l'intelligenza artificiale sta rimodellando la gestione del turismo e le esperienze dei visitatori, dalle piattaforme per le smart city di New York alle carte di arrivo digitali di Bangkok e ai servizi basati sull'Ai di Abu Dhabi, riferisce il report. Gli investimenti nelle infrastrutture aiutano la crescita: Roma, Tokyo e Parigi procedono con l'apertura di hotel di lusso e l'ampliamento degli aeroporti, mentre San Paolo si distingue per i rapidi progressi nell'ammodernamento della metro e della logistica", riferisce il report. 

