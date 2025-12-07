Città più attraenti al mondo, due le italiane nella top five

Gli arrivi internazionali hanno continuato a crescere nel 2025, trainati da una solida performance nelle diverse aree. L'Asia-Pacifico ha registrato l'incremento maggiore, pari al 10%, seguita da Medio Oriente e Africa con il 7%. Bangkok è in testa alla classifica con 30,3 milioni di visitatori, seguita da Hong Kong, Londra e Macao. La sostenibilità è una priorità: città spagnole come Madrid, Palma di Maiorca, Valencia e Siviglia guidano iniziative ecosostenibili, affiancate dalle più nordiche Helsinki e Oslo. "Nel frattempo, l'intelligenza artificiale sta rimodellando la gestione del turismo e le esperienze dei visitatori, dalle piattaforme per le smart city di New York alle carte di arrivo digitali di Bangkok e ai servizi basati sull'Ai di Abu Dhabi, riferisce il report. Gli investimenti nelle infrastrutture aiutano la crescita: Roma, Tokyo e Parigi procedono con l'apertura di hotel di lusso e l'ampliamento degli aeroporti, mentre San Paolo si distingue per i rapidi progressi nell'ammodernamento della metro e della logistica", riferisce il report.