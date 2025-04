Le vendite di Tesla calano del 13%, ai minimi dal 2022

I primi tre mesi del 2025 sono stati disastrosi per le vendite di Tesla. Segno che la società di auto elettriche di Elon Musk, prima molto gettonata, sta lottando per attirare acquirenti. Il crollo degli ordini è probabilmente dovuto a una combinazione di fattori, tra cui l'invecchiamento della formazione, la concorrenza dei rivali e una reazione negativa alla discesa in politica e alle annesse dichiarazioni di Musk. Il dato si configura anche come un avvertimento agli investitori, che potrebbero rimanere delusi dal rapporto sugli utili del primo trimestre.