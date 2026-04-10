Bloomberg: "Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana"

"Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce (fratello di Domenico e attuale Ceo, ndr) ", e valuterebbe il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase decisiva per la maison. È quanto riporta l'agenzia Bloomberg, secondo cui il gruppo, sarebbe alle prese con il rallentamento del lusso. Gabbana, 63 anni, fondatore della maison con l'allora socio Domenico Dolce, si sarebbe dimesso a dicembre, ma il suo addio non era stato reso noto in precedenza.







