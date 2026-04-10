Novità nel mondo della moda

Bloomberg: "Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana"

Secondo l'agenzia di stampa, valuterebbe anche il futuro della sua quota del 40%

10 Apr 2026 - 07:56
© ansa

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"Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce (fratello di Domenico e attuale Ceo, ndr) ", e valuterebbe il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase decisiva per la maison. È quanto riporta l'agenzia Bloomberg, secondo cui il gruppo, sarebbe alle prese con il rallentamento del lusso. Gabbana, 63 anni, fondatore della maison con l'allora socio Domenico Dolce, si sarebbe dimesso a dicembre, ma il suo addio non era stato reso noto in precedenza. 



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Nata nel 1985 la maison, che si avvale di Rothschild & Co. come consulente finanziario, è rimasta fino ad oggi sotto il controllo dei suoi fondatori. Entrambi detengono una quota paritaria di circa il 40% a testa del gruppo, 1,9 miliardi di ricavi nel 2024-2025 e 450 milioni di euro di debito bancario dopo un rifinanziamento lo scorso anno con nuovi prestiti per 150 milioni di euro per investire su beauty e real estate. In quell'occasione, la società aveva ottenuto una deroga su alcuni requisiti del debito.

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È di un paio di settimane fa la notizia, riportata sempre da Bloomberg, che la casa di moda italiana ha avviato nuovi colloqui con le banche a causa del rallentamento del lusso - complici anche le tensioni geopolitiche - che ha eroso i margini di numerose case di moda italiane. Per rafforzare il management, infine, circola il nome di Stefano Cantino, ex ceo di Gucci.

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