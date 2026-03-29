Coltivazioni in crescita - Il successo del pesto ha messo il turbo alla produzione italiana del basilico sia in pieno campo sia in ambiente protetto (serra, tunnel, ombraio), con modalità e stagionalità diverse a seconda dell’utilizzo finale. Quello da consumare fresco è disponibile tutto l’anno, mentre quello destinato alla trasformazione industriale viene seminato in primavera e raccolto in 4-6 sfalci da fine giugno a metà ottobre. Un boom sostenuto anche dall’innovazione: diffusione di coltivazioni in serra ad alta intensità; crescita dei sistemi idroponici e indoor; miglioramento genetico delle varietà. Questi fattori permettono produzioni più continue durante tutto l’anno e una maggiore standardizzazione per l’industria. Grazie all'innovazione la coltivazione si è ormai estesa al di fuori della tradizionale Liguria. Grazie alle vertical farming, il basilico è arrivato anche in città come Firenze e Torino, e ha preso il posto di altre coltivazioni in pianura padana, dal pavese al parmense, dove è stato introdotto dagli anni ’90 su stimolo delle aziende conserviere locali.