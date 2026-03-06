Prima Giornata internazionale dell'Amatriciana, brindisi al piatto tipico del Lazio
La festa è il 6 marzo, data della certificazione di Specialità Tradizionale Garantita. Tre giorni di festeggiamenti ad Amatrice (Rieti)
© Italy Photo Press
Si celebra il 6 marzo, la Prima Giornata internazionale dell'Amatriciana e della tre giorni di festa ad Amatrice (Rieti), in programma fino all'8 marzo. L'iniziativa di celebrazione del piatto tipico tradizionale è promossa dall'Associazione dei ristoratori e degli albergatori di Amatrice (Aram), col patrocinio del Comune di Amatrice, dell'Università Roma Tre, della Regione Lazio e della Camera di Commercio di Rieti e Viterbo. L'Amatriciana ha ottenuto il 6 marzo del 2020 dalla Commissione europea la certificazione di "Specialità Tradizionale Garantita-Stg".
I numeri dell'amatriciana
Secondo le ultime ricerche dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (Arsial), nei soli comuni di Amatrice e di Accumoli la produzione stimata di sugo "Amatriciana" a settimana è di 150 chili per punto di ristorazione, per un totale annuo di circa 100 tonnellate. Lo studio sottolinea che se si considera una media di 5 piatti per chilo di sugo, si arriva a circa 25.000 porzioni l'anno. Nel Lazio i piatti stimati toccano quota un milione.
Attualmente - segnala il presidente dell'Aram (Associazione dei ristoratori e albergatori di Amatrice) Giovanni Apa - Amatrice e il suo territorio garantiscono una capacità ristorativa di 1.500 coperti e 300 posti di accoglienza. Per promuovere l'iniziativa online e suoi social, l'Aram ha realizzato un sito web, www.giornatadellamatricana.it.
L'iniziativa di festa prevede dibattiti culturali e formativi che abbracceranno tematiche identitarie per l'area amatriciana e asset strategici per il suo rilancio turistico culturale. Non mancano escursioni turistiche. Previsti show cooking da parte di chef. I ristoranti aderenti all'evento avranno nel loro menù l'Amatriciana realizzata seguendo la ricetta originale.
La ricetta originale dell'amatriciana
L'amatriciana è un piatto originario di Amatrice e ha tre ingredienti fondamentali: guanciale, pecorino e pomodoro. La ricetta originale prevede spaghetti e non bucatini come formato di pasta.