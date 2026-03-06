Si celebra il 6 marzo, la Prima Giornata internazionale dell'Amatriciana e della tre giorni di festa ad Amatrice (Rieti), in programma fino all'8 marzo. L'iniziativa di celebrazione del piatto tipico tradizionale è promossa dall'Associazione dei ristoratori e degli albergatori di Amatrice (Aram), col patrocinio del Comune di Amatrice, dell'Università Roma Tre, della Regione Lazio e della Camera di Commercio di Rieti e Viterbo. L'Amatriciana ha ottenuto il 6 marzo del 2020 dalla Commissione europea la certificazione di "Specialità Tradizionale Garantita-Stg".