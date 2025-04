Carbonara Day: un mito gastronomico italiano che ha conquistato il mondo

La Carbonara Style de La Baia - A due passi da piazza Cinque Giornate a Milano, la Pizzeria La Baia è un punto di riferimento per i milanesi. La sua pizza è sottile, croccante che sborda dal piatto, così come piaceva agli inizi degli anni ’70. Per il Carbonara Day il pizzaiolo Leo Matarrese propone la Carbonara Style, un’esperienza sensoriale che trasforma il celebre piatto romano in una versione da forno a legna, irresistibile e avvolgente. Si parte da una base di mozzarella di fiordilatte, che fonde in perfetto equilibrio con il pecorino romano, mentre il guanciale croccante gratinato in forno regala quella nota saporita e irresistibile tipica della carbonara. Ma il vero tocco magico arriva alla fine: un uovo all’occhio di bue, distribuito sulla pizza appena sfornata, che avvolge ogni morso con la cremosità e il sapore autentico della pasta alla carbonara. Per gli amanti del gusto deciso, un tocco finale di pepe nero in grani, aggiunto a piacere, rende il tutto ancora più perfetto.