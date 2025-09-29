Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
dalle 21 del 2 alle 21 del 3

Trasporti, ottobre inizia con un nuovo sciopero dei treni

Stop proclamato da una sigla sindacale autonoma. Coinvolto anche il mondo della scuola

29 Set 2025 - 10:18
© ansa

© ansa

Proclamato dalla sigla sindacale autonoma Si Cobas uno sciopero generale nazionale di 24 ore che interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane: dalle ore 21 di giovedì 2 ottobre alle ore 21 di venerdì 3 ottobre. Previste le fasce di garanzia. Lo comunica Fs. Nella giornata di venerdì 3 ottobre coinvolto anche il comparto Scuola.

Scioperi, si incrociano le braccia non solo per Gaza: il calendario

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

Lo sciopero dei treni di 24 ore del 2 e 3 ottobre

 A incrociare le braccia saranno i lavoratori di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord che aderiranno all'agitazione nazionale.

Per i passeggeri del trasporto regionale trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper saranno garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 del 3 ottobre, mentre sul sito di Trenitalia è presente la lista dei convogli a lunga percorrenza che viaggeranno. Si può rinunciare al viaggio e chiedere il rimborso.

 

Lo sciopero del 3 ottobre nel comparto Scuola

 Il ministero dell'Istruzione ha reso noto che per venerdì 3 ottobre 2025 è previsto uno sciopero nazionale indetto dal S.I. COBAS. L'iniziativa, inizialmente rivolta a tutte le categorie lavorative pubbliche e private, ha subito una modifica mantenendo così solo l'astensione per il comparto Scuola, che resta l'unico interessato dallo sciopero confermato per l'intera giornata.
 

Poste: no particolari impatti su servizi da sciopero del 3 ottobre

 Poste italiane comunica che un'associazione sindacale non firmataria del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ha proclamato un'astensione collettiva per l'intera giornata del 3 ottobre. "Non si prevedono particolari impatti sui servizi", conclude l'azienda.

Leggi anche

Sciopero per Gaza, "Blocchiamo tutto": dai trasporti alle scuole, l'Italia si ferma

Proteste per Gaza, guerriglia urbana alla Stazione Centrale di Milano: tre arrestati, 60 agenti feriti | Disordini a Roma, Bologna, Torino

Gli scioperi di ottobre

 Intenso il calendario degli scioperi previsti ad ottobre, in particolare nella prima metà del mese. Sarebbero 12 le giornate di astensione dal lavoro nel settore dei trasporti, tra autobus, metro, ferrovie e trasporto aereo. Nella seconda metà del mese saranno interessati anche aeroporti e infrastrutture ferroviarie. Le agitazioni varieranno da brevi finestre locali di 4 ore a giornate intere di stop, con rilevanza locale, regionale o nazionale, a seconda dei settori coinvolti.

Ti potrebbe interessare

trasporti
sciopero
treni

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema