Altro venerdì di sciopero, il ministro Salvini attacca: "Basta"

Nel volantino dello sciopero Usb, che ha riguardato il settore pubblico e privato, la richiesta di "fermare" la Manovra del governo e dire "no all'economia di guerra" e di aumentare invece salari e pensioni e sicurezza sul lavoro. "In 5mila" sono scesi in piazza a Roma, stima la stessa Unione sindacale di base. Ad aprire il corteo che ha attraversato le vie della capitale tra bandiere, fumogeni e fischietti, lo striscione "Via il governo Meloni. Alzate i salari, abbassate le armi".