Salvini: "Oggi violenze e caos, rivedere norme sullo sciopero"

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha attaccato chi usa lo sciopero come arma politica e per questo ha spiegato che bisogna rivederne le norme. "L'ennesimo venerdì di sciopero caratterizzato, non solo da caos e disagi, ma soprattutto da violenze, scontri e danneggiamenti a beni pubblici e privati ​​- ha affermato -. È urgente rivedere la norma sull'astensione dal lavoro, visto che ormai è un'arma di scontro politico e di aggressione alle forze dell'ordine anziché di tutela dei lavoratori Gli italiani hanno il diritto di essere protetti e io farò di tutto per tutelarli".