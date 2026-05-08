Salone del Risparmio 2026, oltre 20.200 partecipanti tra presenza e digitale

Si è chiusa con oltre 20.200 partecipanti complessivi la XVI edizione del Salone del Risparmio, la manifestazione ideata da Assogestioni che si è confermata uno dei principali momenti di incontro per l'industria del risparmio gestito in Europa. Nel corso delle tre giornate all'Allianz MiCo di Milano, il Salone ha registrato la partecipazione di oltre 15.600 visitatori in presenza e 4.600 utenti collegati attraverso la piattaforma digitale FR|Vision, broadcaster ufficiale dell'evento. Numeri che confermano la capacità della kermesse di riunire l'intero ecosistema del settore, tra operatori, istituzioni, accademici e nuovi attori.
I temi al centro del dibattito 2026
Lungo le tre giornate il confronto si è sviluppato attorno ai principali fattori di cambiamento che stanno attraversando il settore, con un'attenzione particolare al tema dell'attivazione della liquidità e al suo ruolo nel sostenere crescita e sviluppo economico, cuore concettuale del titolo dell'edizione "Risparmio in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita". Dalle dinamiche macroeconomiche e geopolitiche al crescente ruolo dei mercati privati, fino all'impatto delle tecnologie emergenti e dell'intelligenza artificiale sui modelli di investimento e consulenza, il dibattito ha attraversato i nodi strategici dell'industria. Ampio spazio anche alle tematiche ESG e all'evoluzione del rapporto tra consulenti e risparmiatori. La terza giornata, aperta al pubblico, ha visto la partecipazione di famiglie, studenti e giovani, valorizzando il ruolo dell'educazione finanziaria come leva per scelte più consapevoli.
La voce del Direttore Gatti
"Il Salone prosegue nel suo percorso di trasformazione, affermandosi sempre più come una piattaforma di contenuti e relazioni che vive ben oltre i giorni dell'evento. Il livello di partecipazione e la qualità del confronto emersa in queste giornate confermano l'importanza di momenti di condivisione per interpretare scenari sempre più complessi e supportare l'industria nelle scelte future", ha commentato Jean-Luc Gatti, Direttore del Salone del Risparmio. Una lettura che si lega all'altra direttrice strategica della manifestazione, quella phygital: "L'integrazione tra dimensione fisica e digitale è oggi parte integrante del modello del Salone — ha aggiunto Gatti —. Non si tratta solo di ampliare la platea, ma di rendere i contenuti accessibili nel tempo e costruire un'esperienza che accompagni i professionisti anche oltre l'evento". Le conferenze dell'edizione 2026 saranno progressivamente disponibili on demand su FR|Vision.
Appuntamento al 2027
L'appuntamento con la XVII edizione del Salone del Risparmio è già fissato: si terrà dal 6 all'8 aprile 2027, sempre presso l'Allianz MiCo di Milano. A prolungare ulteriormente il confronto sarà anche l'edizione 2026 di Content is King, il contest che valorizza le conferenze più apprezzate e che da anni contribuisce ad alzare la qualità dei contenuti e degli speaker della manifestazione.