Salone del Risparmio 2026, oltre 20.200 partecipanti tra presenza e digitale

Lungo le tre giornate il confronto si è sviluppato attorno ai principali fattori di cambiamento che stanno attraversando il settore, con un'attenzione particolare al tema dell'attivazione della liquidità e al suo ruolo nel sostenere crescita e sviluppo economico, cuore concettuale del titolo dell'edizione "Risparmio in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita". Dalle dinamiche macroeconomiche e geopolitiche al crescente ruolo dei mercati privati, fino all'impatto delle tecnologie emergenti e dell'intelligenza artificiale sui modelli di investimento e consulenza, il dibattito ha attraversato i nodi strategici dell'industria. Ampio spazio anche alle tematiche ESG e all'evoluzione del rapporto tra consulenti e risparmiatori. La terza giornata, aperta al pubblico, ha visto la partecipazione di famiglie, studenti e giovani, valorizzando il ruolo dell'educazione finanziaria come leva per scelte più consapevoli.