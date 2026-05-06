Salone del Risparmio 2026, oltre 7.900 partecipanti nella prima giornata

Salone del Risparmio © Ufficio stampa
Si è aperta con oltre 7.900 partecipanti, di cui 1.600 collegati in streaming su FR|Vision, la prima giornata della XVI edizione del Salone del Risparmio, l'evento di riferimento in Europa per l'industria del risparmio gestito. In corso fino al 7 maggio all'Allianz MiCo di Milano e online sulla piattaforma video ufficiale dell'evento, la manifestazione ideata da Assogestioni conferma il proprio ruolo di punto di incontro per operatori, autorità e investitori. Mercoledì 6 maggio è in programma la seconda giornata, con un fitto calendario di conferenze, tavole rotonde e occasioni di networking.
Una giornata costruita su tre direttrici
Il programma di mercoledì si articola lungo tre filoni principali: scenari globali tra geopolitica e intelligenza artificiale, mercati privati ed economia reale, previdenza complementare e nuovi linguaggi della consulenza. Una struttura che riflette la pluralità dei temi al centro dell'edizione 2026, intitolata "Risparmio in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita". Le 14 sale attive in contemporanea ospiteranno appuntamenti diffusi lungo l'intera giornata, dal mattino alle sessioni serali, in un alternarsi di interventi istituzionali, panel d'industria e momenti di approfondimento aperti anche al grande pubblico.
Il filone phygital, dalla sede fisica allo streaming
Il dato dei 1.600 collegamenti digitali registrato il primo giorno conferma quanto la dimensione phygital sia diventata un tratto distintivo della manifestazione. FR|Vision, piattaforma video parte dell'ecosistema editoriale FocusRisparmio, trasmette in diretta tutte le conferenze in programma e le rende disponibili on demand al termine dell'evento, ampliando la platea oltre i confini fisici dell'Allianz MiCo. Una soluzione che permette anche agli operatori impossibilitati a raggiungere Milano di seguire i panel in tempo reale, e che prolunga nel tempo la fruibilità dei contenuti.
Verso la chiusura del 7 maggio
Il Salone del Risparmio proseguirà fino a giovedì 7 maggio, giornata che come da tradizione sarà aperta anche a risparmiatori, famiglie e studenti, con un palinsesto dedicato alla diffusione della cultura finanziaria. Un appuntamento che chiude la tre giorni allargando il dialogo dal perimetro degli addetti ai lavori a un pubblico più ampio, in coerenza con la vocazione formativa che da sempre accompagna la manifestazione di Assogestioni.