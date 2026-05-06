Salone del Risparmio 2026, oltre 7.900 partecipanti nella prima giornata

Si è aperta con oltre 7.900 partecipanti, di cui 1.600 collegati in streaming su FR|Vision, la prima giornata della XVI edizione del Salone del Risparmio, l'evento di riferimento in Europa per l'industria del risparmio gestito. In corso fino al 7 maggio all'Allianz MiCo di Milano e online sulla piattaforma video ufficiale dell'evento, la manifestazione ideata da Assogestioni conferma il proprio ruolo di punto di incontro per operatori, autorità e investitori. Mercoledì 6 maggio è in programma la seconda giornata, con un fitto calendario di conferenze, tavole rotonde e occasioni di networking.