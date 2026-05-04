Salone del Risparmio 2026, tutto pronto per la XVI edizione
Dal 5 al 7 maggio oltre 100 conferenze all'Allianz MiCo attorno al concept "Risparmio in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita"
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Si terrà dal 5 al 7 maggio 2026 all'Allianz MiCo di Milano la XVI edizione del Salone del Risparmio, l'appuntamento di riferimento in Europa dedicato all'industria del risparmio gestito. Ideata da Assogestioni, la manifestazione tornerà a mettere intorno allo stesso tavolo autorità, asset manager e professionisti del settore per un confronto trasversale sulle grandi trasformazioni in atto.
"Risparmio in movimento", il filo conduttore dell'edizione 2026
Il titolo scelto per il 2026 è "Risparmio in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita": un invito a ragionare sul ruolo strategico del risparmio come motore potenziale di sviluppo per l'economia, in uno scenario segnato da mutamenti profondi sui mercati e nella società. "Nel corso degli anni il Salone del Risparmio si è affermato come punto di riferimento per l'industria, non solo per la qualità dei contenuti, ma anche per la capacità di mettere in relazione mondi diversi e favorire un confronto costruttivo", ha commentato Jean-Luc Gatti, Direttore del Salone del Risparmio, sottolineando come l'esperienza maturata nelle precedenti edizioni rappresenti il vero patrimonio della manifestazione.
Sette percorsi tematici e oltre 100 conferenze in tre giorni
L'offerta della XVI edizione sarà organizzata attorno a sette percorsi tematici pensati per facilitare l'orientamento dei partecipanti: asset allocation e strategie di investimento, distribuzione e consulenza, mercati privati ed economia reale, sostenibilità e capitale umano, previdenza complementare, educazione e formazione, innovazione e digitalizzazione. Sul piano dei numeri, i visitatori potranno seguire oltre 100 conferenze per più di 110 ore complessive di contenuti, distribuite in 14 sale attive in contemporanea. Saranno 130 i marchi coinvolti, di cui oltre 100 con un proprio stand nell'area espositiva dell'Allianz MiCo.
Dimensione phygital e una giornata per i risparmiatori
Anche nel 2026 la dimensione phygital resterà un tratto distintivo della manifestazione: FR|Vision trasmetterà in diretta tutti gli appuntamenti e li renderà disponibili on demand al termine dell'evento, ampliando la platea e prolungando nel tempo il valore dei contenuti. La terza giornata tornerà inoltre a essere aperta anche a risparmiatori, famiglie e studenti, con un palinsesto dedicato alla diffusione della cultura finanziaria. L'edizione 2025 aveva totalizzato circa 15.000 partecipanti unici e oltre 21.000 presenze complessive tra pubblico in sede e collegamenti digitali, con una composizione rappresentata per il 90% da operatori del settore.