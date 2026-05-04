Salone del Risparmio 2026, tutto pronto per la XVI edizione

L'offerta della XVI edizione sarà organizzata attorno a sette percorsi tematici pensati per facilitare l'orientamento dei partecipanti: asset allocation e strategie di investimento, distribuzione e consulenza, mercati privati ed economia reale, sostenibilità e capitale umano, previdenza complementare, educazione e formazione, innovazione e digitalizzazione. Sul piano dei numeri, i visitatori potranno seguire oltre 100 conferenze per più di 110 ore complessive di contenuti, distribuite in 14 sale attive in contemporanea. Saranno 130 i marchi coinvolti, di cui oltre 100 con un proprio stand nell'area espositiva dell'Allianz MiCo.