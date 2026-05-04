Salone del Risparmio 2026, spazi e connessione per lavorare senza perdere l'evento
Working Lounge, lounge per il networking e Wi-Fi gratuito in tutto il polo fieristico: all'Allianz MiCo un format che integra aggiornamento e attività professionale
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Seguire le conferenze, incontrare operatori del settore, aggiornarsi sui trend di mercato e allo stesso tempo restare operativi durante la giornata. È con questa logica che il Salone del Risparmio 2026, in programma all'Allianz MiCo di Milano dal 5 al 7 maggio e online sulla piattaforma FR|Vision, rafforza i servizi a disposizione dei visitatori.
Spazi attrezzati per lavorare, punti di connessione e aree pensate per fruire dei contenuti anche al di fuori delle sale: un'impostazione che punta a far convivere approfondimento, networking e attività professionale dentro un unico flusso.
La Working Lounge, spazio operativo in balconata
In questa direzione va innanzitutto la Working Lounge, che anche quest'anno sarà posizionata in balconata per consentire agli addetti ai lavori di ritagliarsi momenti di operatività senza doversi allontanare dalla sede fisica dell'evento.
Gli spazi, dotati di prese elettriche, permetteranno di utilizzare comodamente ogni genere di device in un ambiente funzionale e facilmente accessibile. Un servizio cui si aggiunge la disponibilità della rete Wi-Fi gratuita, fruibile da ogni punto del polo fieristico.
Le lounge dell'area espositiva, tra relax e networking
Accanto alla Working Lounge, l'area espositiva ospiterà anche alcune lounge con divanetti: pensate per il relax e per favorire il networking a margine degli stand, all'occorrenza potranno rivelarsi utili anche per mansioni veloci come inviare una e-mail o rispondere a una telefonata. Un'impostazione che risponde bene alla natura stessa del Salone, un contesto in cui i tempi della formazione, del lavoro e dello scambio professionale si intrecciano continuamente e richiedono spazi flessibili.
Food Court, punti caffè e postazioni di ricarica
A completare il quadro si conferma la presenza della Food Court, anche quest'anno collocata in balconata: consentirà di acquistare il pranzo e consumarlo comodamente ai tavoli disponibili, trasformando la pausa in un momento integrato nell'esperienza del Salone e, per chi lo desidera, funzionale all'utilizzo di pc, tablet o smartphone.
Non mancheranno infine i punti dedicati a brevi stop: due punti caffè sponsorizzati da Caffè Cerutti e le postazioni di ricarica targate Allianz Global Investors, veri e propri corner in cui ricaricare i device per affrontare al meglio il resto della giornata. Più che interrompere la routine professionale, il Salone del Risparmio 2026 punta così a ridefinirne temporaneamente il contesto, mettendo a disposizione spazi e strumenti per vivere la giornata di lavoro in modo diverso, ma non meno efficace.