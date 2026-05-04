Salone del Risparmio 2026, spazi e connessione per lavorare senza perdere l'evento

Seguire le conferenze, incontrare operatori del settore, aggiornarsi sui trend di mercato e allo stesso tempo restare operativi durante la giornata. È con questa logica che il Salone del Risparmio 2026, in programma all'Allianz MiCo di Milano dal 5 al 7 maggio e online sulla piattaforma FR|Vision, rafforza i servizi a disposizione dei visitatori.