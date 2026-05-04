Salone del Risparmio 2026, la previdenza complementare al centro del dibattito

La Finanziaria ha inciso sulla disciplina della previdenza complementare sia sul piano regolamentare sia su quello fiscale, con l'obiettivo di affrontare alcuni dei nodi strutturali che frenano ancora lo sviluppo del comparto. Sono stati rafforzati i meccanismi di adesione, con interventi pensati per semplificare l'ingresso nei fondi pensione e favorire forme di partecipazione automatica o semi-automatica, soprattutto per i lavoratori più giovani e per chi ha carriere discontinue. Un secondo asse di intervento riguarda l'evoluzione delle politiche di investimento, con la riforma che incoraggia una gestione maggiormente orientata al lungo periodo.