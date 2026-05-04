Salone del Risparmio 2026, la cucina d'autore entra in fiera con Luca Marchini
Dalla Food Court all'Osteria Gourmet firmata da "I tre chef", fino al ristorante affidato allo stellato Luca Marchini: la ristorazione dell'Allianz MiCo
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Al Salone del Risparmio 2026 l'esperienza dei partecipanti non passerà soltanto dalle oltre 100 conferenze in agenda, ma anche da un'offerta di accoglienza costruita per accompagnare i diversi momenti della giornata. Dal 5 al 7 maggio, negli spazi dell'Allianz MiCo di Milano, la XVI edizione dell'evento ideato da Assogestioni tornerà a proporre una formula capace di affiancare alla sfera professionale un ricco ventaglio di servizi incentrati sulla persona. Un disegno nel quale la ristorazione occupa un posto sempre più rilevante, con soluzioni pensate per esigenze e tempi diversi.
La Food Court, tra pausa pratica e qualità
Tra le proposte confermate figura innanzitutto la Food Court, pensata per chi desidera una pausa rapida ma senza rinunciare alla qualità. Nello spazio al termine della balconata i partecipanti potranno scegliere tra un ampio ventaglio di pietanze, contando su una pluralità di opzioni adatte ai ritmi della manifestazione, e fermarsi negli spazi dedicati per consumare il pasto. Una soluzione che risponde bene alla natura del Salone: un contesto in cui formazione, networking e lavoro si intrecciano continuamente e richiedono servizi flessibili.
L'Osteria Gourmet firmata da "I tre chef"
Oltre alla Food Court troverà spazio anche l'Osteria Gourmet, formula intermedia concepita per chi preferisce consumare un pasto completo in un contesto conviviale e con un'impostazione più strutturata. L'osteria sarà curata da "I tre chef", progetto nato dalla collaborazione tra tre nomi di punta della cucina italiana: Walter Ferretto (Cascinalenuovo di Isola d'Asti), Fulvio Siccardi (Da Noi IN) e Diego Pattarino (Planet Food). Una proposta che porta in fiera un tassello della ristorazione d'autore.
Il ristorante al secondo piano con lo chef stellato Luca Marchini
Per chi fosse alla ricerca di un'esperienza ancora più articolata, il secondo piano ospiterà anche quest'anno il ristorante. La novità annunciata per il 2026 riguarda la gestione della cucina, affidata al titolare del ristorante Erba del Re di Modena: lo chef stellato Luca Marchini. Sarà lui a firmare i menù che scandiranno la tre giorni, uno per ciascuna giornata, destinati complessivamente a un massimo di circa 300 ospiti al giorno. A completare il quadro, all'interno dell'area del Salone saranno disponibili anche due bar, con un'offerta che comprende caffetteria, bibite e piatti caldi e freddi. Un tassello ulteriore di una proposta costruita per accompagnare la permanenza in fiera lungo l'intera giornata, offrendo alternative sia per chi vuole concedersi un pranzo più strutturato sia per chi preferisce non uscire dal flusso degli appuntamenti.