Salone del Risparmio 2026, la cucina d'autore entra in fiera con Luca Marchini

Per chi fosse alla ricerca di un'esperienza ancora più articolata, il secondo piano ospiterà anche quest'anno il ristorante. La novità annunciata per il 2026 riguarda la gestione della cucina, affidata al titolare del ristorante Erba del Re di Modena: lo chef stellato Luca Marchini. Sarà lui a firmare i menù che scandiranno la tre giorni, uno per ciascuna giornata, destinati complessivamente a un massimo di circa 300 ospiti al giorno. A completare il quadro, all'interno dell'area del Salone saranno disponibili anche due bar, con un'offerta che comprende caffetteria, bibite e piatti caldi e freddi. Un tassello ulteriore di una proposta costruita per accompagnare la permanenza in fiera lungo l'intera giornata, offrendo alternative sia per chi vuole concedersi un pranzo più strutturato sia per chi preferisce non uscire dal flusso degli appuntamenti.