Salone del Risparmio 2026, geopolitica e intelligenza artificiale al centro della seconda giornata

Nel pomeriggio il tema si articola su più palchi. "(Non) sono affari nostri!" (ore 14:00), organizzata da T. Rowe Price, porta sul palco Carlo Cottarelli, Donato Savatteri e Federico Domenichini per una riflessione sul confine sempre più sottile tra dinamiche geopolitiche e ricadute sull'economia reale. Alle 14:15 è la volta di "Europa in movimento: Visione, Azione e Reazione" di Amundi Investment Solutions, con Alec Ross, Andrea Binelli e Monica Defend, e di "Oltre l'investimento: scenari geopolitici globali" di Morgan Stanley Investment Management con Paolo Ciocca, Domenico Siniscalco e Niccolò Rabitti. Il filone dell'intelligenza artificiale si intreccia con quello geopolitico in due appuntamenti: "La blockchain non dorme mai: Tokenizzazione e Digital Asset" (ore 14:15) di Franklin Templeton, con Giuliana Borello e Gianluca Maione, e "Geometrie variabili e nuove connessioni" (ore 16:00) di Sella SGR, con Mario Romano e Antonio Cesarano.