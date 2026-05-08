Salone del Risparmio 2026, la giornata conclusiva apre le porte al grande pubblico

Come da tradizione, la giornata di chiusura del Salone è infatti riservata all'incontro tra l'industria e il grande pubblico: risparmiatori, famiglie, studenti universitari e scuole sono attesi all'Allianz MiCo per un palinsesto pensato per declinare il tema dell'edizione — "Risparmio in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita" — nella sua dimensione più concreta e quotidiana. Una scelta che rispecchia la vocazione divulgativa della manifestazione, che da sempre affianca al confronto tra addetti ai lavori uno spazio dedicato all'alfabetizzazione finanziaria.