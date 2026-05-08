Salone del Risparmio 2026, la giornata conclusiva apre le porte al grande pubblico
Dopo gli 8.800 partecipanti del 6 maggio, giovedì 7 il Salone si rivolge a risparmiatori, famiglie e studenti tra previdenza, educazione finanziaria e nuove frontiere
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Si è chiusa con oltre 8.800 partecipanti, di cui 2.000 collegati in streaming su FR|Vision, la seconda giornata del Salone del Risparmio 2026, la manifestazione ideata da Assogestioni in corso fino al 7 maggio all'Allianz MiCo di Milano. Numeri che proseguono la traiettoria del Day 1 (oltre 7.900 partecipanti) e che confermano il ruolo di riferimento dell'evento per l'industria del risparmio gestito in Europa. Mercoledì sera la kermesse archivia così la fase più tecnica del programma e si prepara a una giornata conclusiva diversa per natura e per pubblico.
Una giornata aperta a chi normalmente non ha voce in fiera
Come da tradizione, la giornata di chiusura del Salone è infatti riservata all'incontro tra l'industria e il grande pubblico: risparmiatori, famiglie, studenti universitari e scuole sono attesi all'Allianz MiCo per un palinsesto pensato per declinare il tema dell'edizione — "Risparmio in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita" — nella sua dimensione più concreta e quotidiana. Una scelta che rispecchia la vocazione divulgativa della manifestazione, che da sempre affianca al confronto tra addetti ai lavori uno spazio dedicato all'alfabetizzazione finanziaria.
I tre filoni del 7 maggio
Il programma di giovedì si articola lungo tre direttrici. La prima riguarda i grandi temi del risparmio a lungo termine: previdenza complementare, ciclo della vita, passaggio generazionale, finanza comportamentale. La seconda apre il dibattito su leadership, innovazione e nuove asset class, dalla diversity nelle organizzazioni alle frontiere più visionarie come lo spazio e la difesa. La terza è dedicata all'educazione finanziaria e ai mercati privati spiegati al pubblico, con appuntamenti che accompagnano i risparmiatori dai primi passi alle scelte più complesse. Un mosaico che, attraverso un linguaggio accessibile, prova a portare temi normalmente confinati al dibattito tra specialisti dentro la quotidianità di chi quei risparmi li gestisce in prima persona.
La dimensione phygital fino all'ultimo giorno
Tutti gli appuntamenti della terza giornata, come quelli dei due giorni precedenti, saranno trasmessi in diretta su FR|Vision, la piattaforma di broadcasting ufficiale del Salone, e successivamente disponibili on demand. Una continuità che permette anche a chi non potrà raggiungere Milano di seguire le conferenze in tempo reale o di recuperarle nei giorni successivi, prolungando nel tempo la fruibilità dei contenuti dell'evento.