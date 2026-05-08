SALONE DEL RISPARMIO 2026

Salone del Risparmio 2026, dalla finanza spiegata alle nuove frontiere dell'investimento

Dall'educazione finanziaria di BlackRock al fintech, dallo spazio alla difesa come asset class: la terza giornata porta al pubblico i temi più nuovi 

08 Mag 2026 - 11:10
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Risparmio gestito © Istockphoto

Risparmio gestito © Istockphoto

Dai primi passi nel mondo degli investimenti alle frontiere più visionarie come lo spazio e la difesa, passando per il fintech e per gli strumenti di tutela del risparmio. La terza giornata del Salone del Risparmio 2026 di giovedì 7 maggio all'Allianz MiCo di Milano e online su FR|Vision, ha dedicato una parte significativa del proprio palinsesto a un'operazione precisa: tradurre temi complessi in un linguaggio accessibile a chi non è del mestiere. È il filo rosso che attraversa diversi appuntamenti della giornata aperta a risparmiatori, famiglie e studenti.

"The Market is Yours": l'educazione finanziaria al centro

 Tra i momenti più attesi della giornata c'è staro "The Market is Yours: dai primi passi alle scelte che contano" (ore 10:30), conferenza organizzata da BlackRock con un parterre di rilievo che comprende Niccolò Acerboni, Benedetta Goldner, Bruno Rovelli e Fabio Zampaglione. Un appuntamento pensato per accompagnare risparmiatori e studenti verso una gestione consapevole del proprio denaro, in coerenza con la vocazione divulgativa che caratterizza la terza giornata del Salone. Sullo stesso fronte si è mossa anche "Fintech: come si sta trasformando la finanza?" (ore 11:15), con Gimede Gigante, Stefano Curzi e Matteo Concas, che esplora le trasformazioni digitali del sistema finanziario in un formato pensato per un pubblico eterogeneo.

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Spazio, difesa e private credit: le nuove frontiere spiegate al pubblico

 La giornata ha portato al grande pubblico anche temi normalmente confinati al dibattito tra specialisti. "La nuova corsa allo spazio: dall'entusiasmo tecnologico alle opportunità di investimento" (ore 9:30), organizzata da Vontobel con Fabio Michettoni, Jacopo Fiaschini e Riccardo Designori, ha aperto una finestra su uno dei settori più visionari del panorama degli investimenti. "Difesa come nuova asset class: sicurezza, mercati e investimenti" (ore 10:15, Educational Corner), con Enrico Della Gatta e Claudio Antonelli, ha affrontato uno dei temi più dibattuti del momento: il ruolo crescente del settore della difesa nei portafogli. A completare il quadro, "Il lato oscuro del private credit" (ore 10:45), organizzata da Plus 24 – Il Sole 24 Ore con Giovanna Frati, Nicolò Miscioscia, Andrea Pescatori, Vitaliano D'Angerio e Lucilla Incorvati, ha proposto uno sguardo critico su uno strumento spesso poco conosciuto ma sempre più centrale nei portafogli.

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Leadership, giovani e tutela del risparmiatore

 La giornata ha ospitato anche "La forza delle differenze: leadership in movimento" (ore 10:00), conferenza Assogestioni con Alexia Giugni e Giampaolo Rossi: un dialogo su come la diversità di prospettive sia oggi una leva strategica per innovazione e crescita. A seguire, i FIA Assoreti Awards 2026 (ore 10:45), con Marco Tofanelli, Gianfranco Ursino e Michele De Mari, hanno premiato i migliori elaborati universitari sulla consulenza finanziaria, segno dell'attenzione del settore verso le nuove generazioni. Ha chiuso la mattinata "Tutela del risparmio, fiducia e crescita: il ruolo degli Arbitri nel sistema finanziario" (ore 11:00), organizzata dall'ACF con Gianpaolo Eduardo Barbuzzi, Margherita Laura Cartechini, Nadia Linciano, Ida Mercanti e Marco Ventoruzzo: un appuntamento istituzionale dedicato al rafforzamento della fiducia nel sistema finanziario, tema che ha chiuso la giornata e l'intera tre giorni con uno sguardo alle garanzie poste a difesa del risparmiatore.

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