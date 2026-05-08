Salone del Risparmio 2026, dalla finanza spiegata alle nuove frontiere dell'investimento

La giornata ha ospitato anche "La forza delle differenze: leadership in movimento" (ore 10:00), conferenza Assogestioni con Alexia Giugni e Giampaolo Rossi: un dialogo su come la diversità di prospettive sia oggi una leva strategica per innovazione e crescita. A seguire, i FIA Assoreti Awards 2026 (ore 10:45), con Marco Tofanelli, Gianfranco Ursino e Michele De Mari, hanno premiato i migliori elaborati universitari sulla consulenza finanziaria, segno dell'attenzione del settore verso le nuove generazioni. Ha chiuso la mattinata "Tutela del risparmio, fiducia e crescita: il ruolo degli Arbitri nel sistema finanziario" (ore 11:00), organizzata dall'ACF con Gianpaolo Eduardo Barbuzzi, Margherita Laura Cartechini, Nadia Linciano, Ida Mercanti e Marco Ventoruzzo: un appuntamento istituzionale dedicato al rafforzamento della fiducia nel sistema finanziario, tema che ha chiuso la giornata e l'intera tre giorni con uno sguardo alle garanzie poste a difesa del risparmiatore.