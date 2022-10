Povertà, Rapporto Caritas: nel 2021 nuovo massimo storico | Cei: "Mantenere il reddito di cittadinanza"

"Le famiglie in povertà assoluta risultano 1.960.000, pari a 5.571.000 persone (il 9,4% della popolazione residente). L'incidenza si conferma più alta nel Mezzogiorno (10% dal 9,4% del 2020), mentre scende in misura significativa al Nord , in particolare nel Nord-Ovest (6,7% da 7,9%)".

Il testo del Rapporto prende in esame le statistiche ufficiali sulla povertà e i dati di fonte Caritas, provenienti da quasi 2.800 Centri di Ascolto su tutto il territorio nazionale. "In riferimento all'età - si legge -, i livelli di povertà continuano a essere inversamente proporzionali all'età: la

percentuale di poveri assoluti si attesta infatti al 14,2% fra i minori (quasi 1,4 milioni bambini e i ragazzi poveri), all'11,4% fra i giovani di 18-34 anni, all'11,1% per la classe 35-64 anni e al 5,3% per gli over 65 (valore sotto il la media nazionale). Tra il 2020 e il 2021 l'incidenza della povertà è cresciuta più della media per le famiglie con almeno 4 persone, le famiglie con persona di riferimento di età tra 35 e 55 anni, i bambini di 4-6 anni, le famiglie degli stranieri e quelle con almeno un reddito da lavoro. È cresciuta meno della media per le famiglie piccole, con anziani, composte da soli italiani".

Cei: "Il reddito di cittadinanza parta da poveri assoluti" -

"La misura di contrasto alla povertà esistente nel nostro Paese, il Reddito di Cittadinanza, è stata finora percepita da 4,7 milioni di persone, ma raggiunge poco meno della metà dei poveri assoluti (44%). Sarebbe quindi opportuno assicurarsi che fossero raggiunti tutti coloro che versano nelle condizioni peggiori, partendo dai poveri assoluti. Accanto alla componente economica dell'aiuto vanno garantiti adeguati processi di inclusione sociale", afferma ancora il Rapporto di Caritas italiana, organismo Cei, diffuso in occasione della Giornata internazionale di lotta alla povertà.

"Povertà morde, mantenere il reddito di cittadinanza" -

"Una cosa che mi ha colpito - dice il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi a proposito del Rapporto Caritas - e speriamo che il governo sappia affrontare con molto equilibrio, è il problema del r eddito di cittadinanza che è stato percepito da 4,7 milioni di persone, ma raggiunge poco meno della metà dei poveri assoluti. Quindi c'è un aggiustamento da fare ma mantenendo questo impegno che deve essere così importante in un momento in cui la povertà sarà ancora più dura, ancora più pesante e rischia di generare ancora più povertà in quelle fasce dove si oscilla nella sopravvivenza, che devono avere anche la possibilità di uscire da questa zona retrocessione".

"Servono solidarietà e risposte rapide" -

"Quasi 6 milioni di persone sono in povertà assoluta. È un rapporto preoccupante che ci deve aiutare a scegliere e a vivere consapevolmente delle settimane e dei mesi difficili, che richiedono e richiederanno tanta solidarietà e delle risposte rapide. La sofferenza non può aspettare e non deve aspettare. Per guardare il futuro dobbiamo capire bene il presente. "Non parliamo di previsioni ma di dati. Il rapporto non può farci continuare come prima", ha detto ancora Zuppi per poi aggiungere: "La crisi energetica e gli aumenti dei costi accentueranno i casi di povertà estrema, per questo dobbiamo essere ancora più fermi per trovare una soluzione".

Papa Francesco: la povertà si combatte creando posti di lavoro -

Per "combattere la povertà" occorre "creare posti di lavoro". Lo ha detto il Papa incontrando un gruppo di imprenditori spagnoli. Il Pontefice guarda ad "un'economia che riconcili tra loro i membri delle varie fasi della produzione, senza disprezzarsi a vicenda, senza creare maggiori ingiustizie o vivere una fredda indifferenza". È il lavoro che dà "dignità" alle persone. "C'è un rimedio per combattere la malattia della miseria: il lavoro e l'amore per i poveri" superando così "gli economici e sociali".