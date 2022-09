Elezioni, Meloni: "Il Reddito di cittadinanza è da cancellare" | Letta: "Va solo corretto"

Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni , spiegando che "vogliamo mantenere e rafforzare le misure di sostegno per categorie fragili, over 60 privi di reddito, pensionati, invalidi e famiglie in difficoltà con minori a carico, mentre per le persone tra 18 e 60 anni abili al lavoro e senza minori a carico prevediamo di rafforzare i percorsi formativi finanziati dal fondo sociale europeo".

Letta: "Bisogna correggere il Reddito di cittadinanza"

- "Correggere, modificare e potenziare dove necessario". È questa la ricetta proposta da Enrico Letta. "Negli ultimi anni, il Reddito di Cittadinanza ha evitato che circa un milione di cittadini scivolasse sotto la soglia della povertà assoluta e fornito sostegno a 76mila persone con disabilità che vivono da sole. Ma è innegabile che alcuni aspetti del reddito vadano rivisti".

"La povertà è un dramma"

- "Penso ad esempio alle distorsioni che penalizzano le famiglie più numerose", ha sottolineato il segretario del Pd. "Penso però anche al collegamento con il mercato del lavoro. Questo è un altro dei punti da cui emerge tutta la distanza tra le posizioni in campo in queste elezioni: per noi la povertà è un dramma e una sconfitta per la società a cui rimediare. Per le destre, e con loro un Renzi particolarmente accanito nella sua caccia al povero, è una colpa".

Di Maio: "Il Rdc l'ho fatto io e so come migliorarlo"

- La legge sul Reddito di cittadinanza "l'ho fatta io, la difendo", ha commentato Luigi Di Maio. Giorgia Meloni "vuole abolirla ed è una follia. Se si deve migliorare io so come farlo, ma l'unico modo è votare per la coalizione che può impedire a Meloni di andare al governo".