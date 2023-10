Pasta, sulle tavole è boom del Made in Italy

La pasta Made in Italy è un successo.

Nel primo semestre del 2023 gli acquisti con grano nazionale sono cresciuti del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente pari a quattro pacchi su dieci venduti. È quanto emerge da un'analisi Coldiretti su dati Ismea diffusa per il World Pasta Day che si celebra il 25 ottobre in tutto il mondo. L'Italia, inoltre, è la prima nazione in Europa e la seconda nel mondo nella produzione di grano duro con una stima di produzione attorno ai 3,8 miliardi di chili su 1,3 milioni di ettari.