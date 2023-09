Torna “Primi d'Italia” 2023: il festival che da 24 anni fa cultura alimentare sui primi piatti

Torna con la sua XXIV edizione “Primi d’Italia”, il più grande festival nazionale dedicato alla pasta e ai primi piatti, in programma nel centro storico di Foligno (Pg) dal 28 settembre al 1° ottobre 2023. La manifestazione si appresta a prendere il via con l'obiettivo di fare cultura alimentare su uno dei simboli del Made in Italy, raccontando e facendo degustare al pubblico ricette di primi piatti provenienti da tutta Italia.

Promosso e organizzato da EPTA Confcommercio Umbria, l’evento curato da Aldo Amoni è cresciuto di anno in anno, diventando oggi un vero punto di riferimento ed un evento di caratura nazionale.

“Questa edizione - afferma il presidente Amoni - sta preparando la strada a quella del 2024 dove I Primi d’Italia festeggeranno i 25 anni con tante novità sia in merito agli approfondimenti culturali del mondo della pasta che sulla partecipazione dei grandi chef.”

Un appuntamento ormai fisso non solo per il grande pubblico degli amanti dei primi piatti, che potrà gustare tantissime ricette di pasta, zuppe, riso, polenta, gnocchi, varianti senza glutine e condimenti vari, con orario no-stop nelle suggestive taverne barocche trasformate per l’occasione in Villaggi del Gusto, ma anche per i professionisti e gli addetti al settore che troveranno contenuti di approfondimento, spunti di riflessioni e personaggi di spicco della ristorazione italiana con cui confrontarsi.

Tra le novità 2023 la partnership con il Consorzio della Ricotta di Bufala Campana e con altri Consorzi di eccellenze enogastronomiche, oltre alla sinergia tra il Festival dei Primi D’Italia e la Festa della Pasta di Gragnano.

I focus della manifestazione

Come ogni anno, un ricco programma di show cooking con volti noti, chef emergenti e stellati, animerà il centralissimo palco di Piazza della Repubblica a Foligno. Numerose anche le food experience con degustazione realizzate da grandi maestri della cucina italiana e dagli Chef APCI.

Convegni sui temi di attualità legati anche al mondo della sicurezza alimentare, spettacoli e animazione per tutta la famiglia e cene stellate con gli Chef da una Stella Michelin: Maurizio e Sandro Serva, Silvia Baracchi, Nikita Sergeev ed Enrico Mazzaroni. Presente, inoltre, il noto Giuseppe "PEPPONE " Calabrese, esperto enogastronomico.



Il festival sarà suddiviso in diverse aree:



13 Villaggi del Gusto dislocati per il centro storico di Foligno per un itinerario gastronomico tra i primi piatti regionali italiani;

1 Villaggio Gluten Free;

1 Villaggio Solidale “Caritas”;

12 food experience;

3 convegni tematici, di cui uno sulla sicurezza alimentare in chiave giuridica;

4 serate “A Tavola con le Stelle” con gli Chef stellati Maurizio e Sandro Serva, Silvia Baracchi, Nikita Sergeev, Enrico Mazzaroni e gli abbinamenti delle cantine della Strada del Sagrantino, della Strada del Cantico e quelle delle Donne del Vino Umbria;

3 Laboratori di pasta fresca con gli Chef APCI;

12 Cooking Show con volti noti come la Chef Carlotta Delicato premiata ai Cook Awards come chef novità 2023 e vincitrice del talent Hell’s Kitchen Italia;

I Primi d’Italia Junior.

E poi nella Boutique della Pasta i visitatori troveranno diversi tipi di pasta e di formati, ognuno espressione identitaria di tradizioni regionali, presentati dai migliori pastifici artigianali italiani di qualità.

Una vera maratona di gusto con attività per tutta la famiglia, intrattenimento, aziende di settore per scoprire le novità del mercato, momenti di approfondimento sul mondo della pasta e dei primi piatti e tanto divertimento.

Di Indira Fassioni