Le sagre gastronomiche dedicate ai golosi di tutta Italia

BIANCOLATTE, Crodo (Verbano-Cusio-Ossola) – Appuntamento a Crodo, in Valle Antigorio, sabato 21 e domenica 22 ottobre, con il buon sapore del latte, per una mostra mercato e un prelibato percorso di degustazioni. Una manifestazione dominata dai sapori genuini, all’insegna della natura e dell’amore per le cose buone e semplici. Squisiti prodotti a km 0, tutti da scoprire, degustare e acquistare grazie alla ricca mostra mercato, ospitata per tutta la giornata nel Foro Boario di Crodo. Ci sono formaggi caprini e vaccini, tome con vario grado di stagionatura e un grande mercato autunnale con i frutti della terra, le erbe selvatiche e i prodotti degli orti. Non mancano le aromatiche coltivate con metodi biologici e i migliori mieli di rododendro e di castagno. Per rallegrare gli animi ci sono anche l’itinerario per famiglie lungo le mulattiere in prossimità̀ del Foro Boario, le visite nelle aziende agricole e tanti menù a tema proposti da ristoranti e trattorie. Informazioni: www.facebook.com/BiancoLatteOssola.

FESTA DELLA POLENTA DI VIGASIO, Vigasio (Verona) – Continuano fino al 5 novembre gli appuntamenti con la buona cucina e l’intrattenimento, con decine di piatti e di combinazioni diverse per una fiera dominata dal bel colore giallo della polenta locale: la polenta di Vigasio, regina della tavola tradizionale veronese, viene celebrata in mille modi diversi, per accompagnare i funghi, la carne, il pesce e i formaggi. Gli stand enogastronomici sono attrezzati per proporre un ricco menu con svariate preparazioni, in base alle ricette della tradizione: accanto alla polenta di mais ci sono anche gnocchi e pappardelle, bocconcini di carne e costine, brasato di manzo e cinghiale, contorni, pizze e dolci. Informazioni: www.festadellapolenta.it.

SAGRA DEL BOLLITO Sandron Spaviron, San Pietro in Casale (Bologna) – Il weekend 20 – 22 ottobre è il momento perfetto per scoprire il bollito Sandron Spaviron, specialità culinaria della tradizione bolognese. Ci si incontra a San Pietro in Casale, presso l’ “Area Asilo Parrocchiale” di Via Matteotti, per il weekend conclusivo di una festa ricca di sapori e tradizioni. Naturalmente, secondo la migliore tradizione emiliana, ci sono anche tortellini in brodo, trippa in ciotola, maltagliati in brodo di fagioli, accompagnati da ottimi vini locali. Protagonisti della festa sono diversi tipi di carne (dal muscolo alla coda, alla lingua, al cotechino e al guanciale), tutti rigorosamente bolliti nel brodo e accompagnati da deliziose salse. Il nome “Sandron Spaviron” deriva dalla consuetudine di celebrare questa festa per finanziare lo storico Carnevale dedicato alla maschera simbolo di San Pietro in Casale: la sagra fa vivere un anticipo di giocosità e allegria tipica proprio del Carnevale. La prenotazione è obbligatoria. Orari cucina: giovedì, venerdì e sabato: dalle 19.30 alle 22.30; domenica: dalle ore 12.00 alle ore 14.30. Informazioni: www.sagradelbollito.it.

BACCANALE, Imola – Per tre settimane Imola si trasforma in un grande palcoscenico popolato di storici, chef, gastronomi, artisti e produttori, accomunati dal desiderio di trattare il cibo in modo non banale e ripetitivo. Appuntamento dunque da sabato 21 ottobre a domenica 12 novembre per una grande festa di piaceri della tavola nella quale apprezzare tante diverse sfumature del gusto dei prodotti d'eccellenza emiliani. Il tema di questa edizione della festa è “Mediterraneo” e prevede un ricco programma di incontri, eventi e degustazioni. I ristoranti della zona propongono menu ispirati al tema. Sempre al “Mediterraneo” sono dedicati numerosi eventi per i bambini, tra cui laboratori, giochi e animazioni, con in più la possibilità di visitare le aziende agricole che propongono i loro prodotti in fiera. Confermata anche in questa edizione “Fuorimenu”, una serie di proposte originali tra cui colazioni, brunch, aperitivi e piatti ideati per l’occasione. Informazioni: www.baccanaleimola.it.

PISA FOOD WINE Festival, Pisa – Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre i produttori del panorama enogastronomico toscano si incontrano nella città della Torre Pendente per offrire ai visitatori infiniti piaceri del palato. Pisa Food & Wine Festival è un viaggio del gusto alla scoperta dei sapori del territorio: l’appuntamento è In Piazza Vittorio Emanuele, nel centro storico, con un’ottantina di produttori provenienti dai Monti Pisani alla Valdicecina i quali propongono pietanze, formaggio, olio, vino, birra, salumi, pasta, liquori e cioccolato. Oltre alle degustazioni e ai laboratori sono in programma cooking show a tema e tour guidati di formaggio, salumi e vino condotti da esperti e sommelier presso gli stand degli espositori. I musei e i luoghi di attrazione turistica resteranno aperti per l’occasione. Orari: venerdì 20 dalle 16.00 alle 22.00; sabato 21 dalle 11.00 alle 22.00; domenica 22 dalle 11.00 alle 21.00. Ingresso libero; masterclass a pagamento. Informazioni: www.pisafoodwinefestival.it.



FESTA DELLA CASTAGNA DI VALLERANO, Vallerano (Viterbo) – Appuntamento in tutti i fine settimana di ottobre fino a domenica 29, con un seguito mercoledì 1° novembre, in compagnia delle castagne Vallerano, protagoniste di questa bella sagra. Il prezioso prodotto naturale è protagonista assoluto e viene presentato nelle sue molteplici versioni, grazie a un percorso gastronomico, turistico e culturale mirato a vivacizzare ed approfondirne la conoscenza. La castagna di Vallerano, dotata di una particolare lucentezza, è stata insignita dalla Comunità Europea del marchio di Denominazione di Origine Protetta. Non solo una sagra, ma una vera e propria festa che vuole celebrare il prodotto tipico del paese in maniera gioiosa, con attrazioni di vario genere. Da non perdere la distribuzione in piazza delle deliziose caldarroste. INFO: www.castagnavallerano.it.

SAPORI D'AUTUNNO, Casaprota (Rieti) – Sabato 21 e domenica 22 ottobre si festeggiano i sapori d’autunno con olio novello, tartufi, gnocchetti acqua e farina, castagne rosse del Cicolano e specialità locali come le “fregnacce”. Casaprota, nel Rietino e a poca distanza da Roma, apre le porte ai visitatori per momenti di gusto e convivialità. Dato che questo è il periodo della raccolta delle olive, c’è anche la possibilità di assistere alla frangitura al frantoio. Gli stand aprono sabato 21 per servire gnocchi al tartufo, bruschetta e salsicce; via Vigne Vecchie ospita un'esposizione di oggetti antichi che raccontano la cultura contadina d'un tempo e oggetti artistici fatti con il legno dell'ulivo. Domenica 22 è in programma la passeggiata panoramica da Casaprota a Collelungo attraverso gli oliveti secolari. C’è anche la possibilità di visitare l’antica “Mola Alfio Marri” del ‘700, effettuare la visita guidata del Frantoio Oleario e visitare la banca del libro a cura di Agitatori Culturali di Casaprota. INFO: www.casaprota.net.

CASTELLI DI CIOCCOLATO, Marino (Roma) - Un lungo weekend, da venerdì 20 a domenica 22 ottobre, è dedicato a “Castelli di Cioccolato”, tappa del tour Roma Chocolate. Il centro storico di Marino, sui colli Albani nell’area dei Castelli Romani, ospita i mastri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, pronti a realizzare squisiti capolavori dalle molteplici forme e fragranze. Si possono trovare moltissimi tipi di cioccolato, tra cui quello al peperoncino, il vegan, praline, cioccolatini, creme spalmabili e altro ancora. Informazioni: www.romachocolate.it.

SAGRA DELLA CASTAGNA, Trecchina (Potenza) – Secondo dei tre fine settimana dedicati al delizioso frutto dell’autunno, il 14-15 ottobre, il 21-22 e ancora il 28-29. Alla sagra si può trovare la pasta con farina di castagne, miele, liquore, dolci, gelato, birra, tutto alla castagna. Naturalmente ci sono caldarroste a volontà, musica, arte, artigianato. Informazioni: www.amicidellacastagna.it.

FUNGHI FEST, Castelbuono (Palermo) – L’antico borgo di Castelbuono, nella vallata delle Madonie, ospita questa bella sagra che unisce storia, arte e cultura. Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre, tra boschi di querce, ciliegi e frassini ci si immerge per tre giorni in arte, storia, cultura, tradizione e, soprattutto ottima enogastronomia locale. Protagonista della tavola e della festa è il fungo, con degustazioni ed escursioni naturalistiche, ma ci sono anche le visite guidate alla scoperta della cittadina medievale, musica, spettacoli con artisti di strada e gruppi folkloristici, mostre e convegni. Informazioni: www.facebook.com/funghifest .