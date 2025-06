Ocse: la crescita globale frena al 2,9% nel 2025 e nel 2026 | "La rimozione di nuove barriere commerciali migliorerebbe le prospettive"

"L'economia globale è passata da un periodo di crescita robusta e inflazione in calo a un percorso più incerto - chiarisce il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, commentando i dati -. Le nostre ultime prospettive economiche mostrano che l'attuale incertezza politica sta indebolendo il commercio e gli investimenti diminuendo la fiducia dei consumatori e delle imprese e frenando le prospettive di crescita". Cormann sottolinea quindi che "i governi devono impegnarsi reciprocamente per affrontare in modo positivo e costruttivo qualsiasi problema del sistema commerciale globale attraverso il dialogo, mantenendo i mercati aperti e preservando i benefici economici del commercio globale basato sulle regole per la concorrenza, l'innovazione, la produttività, l'efficienza e, in ultima analisi, la crescita".