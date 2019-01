31 gennaio 2019 13:04 Nel quarto trimestre 2018 Pil ancora in calo: lʼItalia è in recessione tecnica | Conte: "Colpa della guerra dei dazi" Eʼ il peggior risultato degli ultimi cinque anni. Di Maio: "Questi dati testimoniano che i governi prima di noi hanno mentitio". Boccia: "Reagire subito, a gennaio sarà peggio"

L'Italia è entrata in recessione tecnica. L'economia italiana nel quarto trimestre 2018 ha infatti registrato una contrazione dello 0,2%. Lo comunica l'Istat in base ai dati provvisori. Si tratta del secondo trimestre consecutivo di calo dopo il -0,1% del periodo luglio-settembre. Nel 2018 il Pil italiano ha registrato un aumento dell'1% in base ai dati trimestrali grezzi, in netta frenata rispetto all'1,6% del 2017.

Il peggior risultato da cinque anni - Si tratta del peggior risultato degli ultimi cinque anni: l'Istat sottolinea infatti che, per ritrovare un calo simile, si deve risalire al quarto trimestre 2013, quando il Pil segnò un -0,2%. Un risultato, quello appena comunicato, che era stato preannunciato dal premier Giuseppe Conte intervenuto al Consiglio generale di Assolombarda a Milano.



Conte: "Situazione transitoria" - "E' un fattore transitorio, anche agli analisti più sprovveduti non sfuggirà che c'è una guerra di dazi tra Usa e Cina che ci troverà tutti perdenti. E' una guerra che si sta componendo e che dovrà comporsi e che va a incidere soprattutto sull'export". Lo afferma il premier Giuseppe Conte parlando della recessione economica. "E' una contrazione che era nell'aria, gli analisti la pronosticavano ed è legata a fattori esterni alla nostra economia", ha aggiunto il premier dicendosi non preoccupato di un'eventuale manovra bis: "Assolutamente no, non lo temo", ha detto riferendosi a un'eventuale richiesta di aggiustamento dei conti da parte dell'Europa. "Il rilancio sarà compiuto e andrà a regime nel secondo semestre 2019, non c'è ragione di perdere fiducia, c'è anzi molto entusiasmo per il 2019", ha poi concluso.