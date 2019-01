Istat: gli occupati tornano ai livelli pre-crisi, al 58%, 200mila in più a dicembre

La disoccupazione scende al 10,3%, giovanile sale al 31,9% - Il tasso di disoccupazione scende quindi al 10,3%, lo 0,2% in meno: l'Istat sottolinea che si tratta del secondo mese consecutivo di calo del numero di chi è senza lavoro. Tuttavia, considerando la media del quarto trimestre i disoccupati segnano un aumento del 2,4%, 63mila in più. Aumenta, seppur lievemente, il tasso di disoccupazione giovanile, che arriva al 31,9% (+0,1%).



Su base mensile, a dicembre i dipendenti a termine sono cresciuti di 47mila e gli autonomi di 11mila, mentre i permanenti sono diminuiti di 35mila. Nel confronto per genere, cresce l'occupazione femminile mentre diminuisce quella maschile.



Considerando i dati del quarto trimestre 2018, l'occupazione segna una lieve crescita rispetto ai tre mesi precedenti (+0,1%, pari a +12mila unità). L'aumento riguarda gli uomini e le classi d'età estreme. Nel trimestre crescono i dipendenti sia a termine sia permanenti, mentre diminuiscono gli indipendenti.



Rispetto a dicembre 2017, l'aumento degli occupati riguarda sia gli uomini sia le donne, i lavoratori a termine (+257mila) e gli indipendenti (+34mila), mentre continua il calo dei dipendenti permanenti (-88mila).



Nel 2017 36mila giovani occupati in più - Nell'arco dell'ultimo anno aumentano gli occupati tra i 15 e i 24 anni (+36mila) e gli ultracinquantenni (+300mila), mentre si registra una flessione tra i 25-49enni (-135mila). Al netto della componente demografica, dice ancora l'Istat, si stima un segno positivo per la variazione occupazionale di tutte le classi di età.