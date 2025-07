Morto Giuseppe Crippa, re della microelettronica italiana e tra gli uomini più ricchi del nostro Paese

È morto a 90 anni Giuseppe Crippa, fondatore della Technoprobe, azienda con il cuore in Brianza e sedi in tre continenti. Nato a Robbiate, in provincia di Lecco, dopo un breve periodo alla Breda, a inizio anni Sessanta Crippa entra alla Sgs-Ates, poi diventata ST Microelettronics, dove inizia a occuparsi di semiconduttori andando anche a studiare nella Silicon Valley. In azienda con vari ruoli resta per trent'anni. Comincia la produzione di probe card in garage e in soffitta. Quando nel 1995 va in pensione nasce formalmente Technoprobe. Da allora è nell'elenco delle persone più ricche d'Italia. Nella lista di Forbes pubblicata ad aprile il patrimonio suo e della famiglia è valutato 3,1 miliardi di euro.