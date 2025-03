Morto Gian Germano Giuliani, l'industriale dell'amaro medicinale

È morto a 88 anni Gian Germano Giuliani, l'industriale del celebre e omonimo amaro medicinale. Nato nel 1937, Gian Germano Giuliani è stato per anni a capo della casa dello storico amaro. La storia della Società Farmaceutica Giuliani ha origini lontane e inizia a Milano nel 1889, nell'Antica Farmacia del Lazzaretto, dove fu creata la prima formula per l'Amaro Medicinale. Negli anni '50 l'azienda diventò un vero e proprio gruppo industriale. Con l'ingresso di Gian Germano Giuliani, nipote del fondatore, la linea dei prodotti si ampliò. Per dare slancio alla crescita furono realizzate le prime campagne pubblicitarie. Con l'avvento della tv, l'Amaro Medicinale Giuliani, ormai diventato prodotto da banco, fu tra i primi indimenticabili protagonisti degli spot, in particolare del Carosello.