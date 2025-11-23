Morto Maurizio Sella: ha guidato con passione la banca di famiglia per sessant'anni

"Fino all'ultimo momento - dichiara il ceo Pietro Sella, anche a nome dei familiari, dei Consigli d'amministrazione e dei colleghi di tutte le società del gruppo -, anche in questi giorni di sofferenza fisica, ha dedicato ogni singolo istante a lavorare per l'azienda e per la famiglia. Oggi ci lascia colui a cui dobbiamo il successo del Gruppo in cui lavoriamo e un grande esempio di dedizione, saggezza, lungimiranza e imprenditorialità. Nella pratica aveva da già da tempo predisposto ogni aspetto della sua successione. Ma quello che più di tutto ci lascia è una grande eredità morale, fatta di insegnamenti e di incrollabile fiducia, determinazione e lavoro per il futuro. La sua forza, il suo esempio, la sua integrità e la sua fiducia nel futuro sono e saranno sempre il nostro elemento distintivo".