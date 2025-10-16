Manovra, stop aumento dell'età pensionabile solo per lavori gravosi-usuranti

Tra gli obiettivi della Manovra ci sono salari più ricchi. Si legge infatti nel Documento: "Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario nel settore privato, sono previsti specifici interventi di carattere fiscale per i lavoratori dipendenti in materia di rinnovo dei contratti e premi di risultato. Per le medesime finalità, nel settore pubblico, si prevede una misura di agevolazione fiscale sul trattamento accessorio".