Manovra, la maggioranza riscrive il testo: ritorna il condono edilizio

Le opposizioni hanno reagito duramente all'emendamento. Il capogruppo del Partito Democratico al Senato, Francesco Boccia, ha accusato il partito di Giorgia Meloni di voler influenzare il voto in Campania chiedendo allo stesso presidente del Consiglio se il governo condivida l'iniziativa. Da Napoli, Boccia ha definito la proposta "una promessa da campagna elettorale". Sulla stessa linea Virginio Merola, capogruppo dem in commissione Finanze alla Camera, e Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra, che hanno parlato apertamente di "voto di scambio". Il senatore del Movimento 5 Stelle Luigi Nave ha apostrofato il provvedimento come "empio", alimentando un fronte critico compatto contro l'ipotesi di riapertura.