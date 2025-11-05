Regionali Campania, Boccia annuncia ritiro dopo avviso di garanzia

Nella lunga lettera indirizzata a Stefano Bandecchi, fondatore del movimento e leader della lista, Boccia racconta di aver "riflettuto a lungo, in silenzio", cercando "la lucidità e il senso di responsabilità" per prendere una decisione che non nascesse "dall'impulso né dall’amarezza". "Questo ultimo anno è stato, per me, un cammino doloroso e faticoso - scrive ancora -. Ho vissuto giornate cariche di tensione, di ostilità e di ingiustizia. Sono stata travolta da un'ondata di odio mediatico e politico che ha deformato la mia immagine e minato la mia serenità. Ho pagato un prezzo altissimo in termini di salute fisica e mentale: notti insonni, stress costante, una condizione di profonda prostrazione che mi ha portata a un'invalidità fisica e persino a un'alopecia severa". L'imprenditrice spiega di aver scelto di ritirarsi "non solo per sé", ma "per la squadra e per tutti i candidati che stanno lavorando con dedizione e passione". "Non desidero - aggiunge - che le vicende personali che mi hanno travolta possano in alcun modo offuscare il lavoro straordinario che stiamo portando avanti".