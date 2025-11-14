Manovra, Salvini attacca Landini sullo sciopero: "Tiene sotto sequestro milioni di lavoratori"

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, attacca ancora il segretario della Cgil, Maurizio Landini, che ha minacciato scioperi e nuove proteste contro la Manovra. "Oggi è venerdì, non penserete mica a quello scioperante di professione che si chiama Maurizio Landini, siete dei birbanti, è una coincidenza se lo sciopero è sempre di venerdì, accade, capita", afferma Salvini. "Ringrazio quei sindacati che pungolano il governo, che quando serve lo criticano ma quando c'è da firmare un contratto che migliora il salario dei dipendenti lo firmano: la Cgil sta tenendo sotto sequestro milioni di italiani, evviva i sindacati liberi", aggiunge il ministro.