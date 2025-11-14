Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
il j'accuse

Manovra, Salvini attacca Landini sullo sciopero: "Tiene sotto sequestro milioni di lavoratori"

14 Nov 2025 - 18:32
© Ansa

© Ansa

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, attacca ancora il segretario della Cgil, Maurizio Landini, che ha minacciato scioperi e nuove proteste contro la Manovra. "Oggi è venerdì, non penserete mica a quello scioperante di professione che si chiama Maurizio Landini, siete dei birbanti, è una coincidenza se lo sciopero è sempre di venerdì, accade, capita", afferma Salvini. "Ringrazio quei sindacati che pungolano il governo, che quando serve lo criticano ma quando c'è da firmare un contratto che migliora il salario dei dipendenti lo firmano: la Cgil sta tenendo sotto sequestro milioni di italiani, evviva i sindacati liberi", aggiunge il ministro.

matteo salvini
maurizio landini
sciopero
manovra