Lavoro, un'ora in più in ufficio per un giorno di riposo extra a scelta

Per l'azienda avere meno gente in ufficio rappresenta un

risparmio in bolletta

flessibilità

in una fase di forte crisi energetica, per i dipendenti un taglio deciso alle spese per gli spostamenti. A questo si aggiunge un aumento, almeno teorico, della qualità della vita dei lavoratori. La parola d'ordine nello schema di Intesa Sanpaolo, è: ai dipendenti non verrà imposto un terzo giorno di riposo nel weekend. Niente chiusura al venerdì per intenderci. Sarà il lavoratore quindi a poter scegliere, concordandolo con l'azienda, quando prendersi la giornata libera extra.

"Attenzione però - dice alla Stampa Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano - perché l'idea di stare in ufficio un giorno in meno attira molto, ma non è detto che la qualità della vita e dunque l'efficienza migliorino. Proviamo a pensare a quanta fatica già si fa dal lunedì al giovedì, immaginare di aggiungere un'ora non è affatto un dettaglio. Una cosa è certa: la scelta del giorno libero aggiuntivo deve essere assicurata con la massima flessibilità, altrimenti serve a poco. In linea generale il benessere del lavoratore e quindi la sua produttività aumentano sicuramente più con lo

smart working

che con la settimana corta, perché c'è maggior libertà".