Giappone, le imprese aprono alla settimana lavorativa di quattro giorni

L'ultima tra le grandi aziende giapponesi ad aver sposato l'iniziativa è la

Panasonic Holdings Corporation

. La holding industriale ha infatti annunciato che la settimana lavorativa di quattro giorni verrà messa a disposizione di alcuni dipendenti entro la fine dell'anno fiscale appena iniziato.

Il governo giapponese ha incoraggiato la riduzione dei giorni lavorativi nelle

linee guida di politica economica

varate lo scorso anno. Tra le aziende che hanno già diramato annunci analoghi a quelli di Panasonic figurano Hitachi Ltd., Mizuho Financial Group Inc. e Fast Retailing Co. (Uniqlo).