La Cina taglia le stime del Pil 2022 al 5,5%, ai minimi di oltre 30 anni

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia scuote anche la Cina.

Il conflitto si aggiunge alle pressioni dovute alla crisi immobiliare, alla debole ripresa dei consumi e alla perenne stretta della "tolleranza zero" al Covid-19 come fattore d'incertezza e instabilità. Il tutto ha spinto il gigante asiatico a svelare un obiettivo di crescita per il 2022 di "circa il 5,5%", il livello più basso in oltre 30 anni. I rischi e le sfide che la Cina "deve affrontare aumenteranno in modo significativo quest'anno: di fronte alle nuove pressioni al ribasso, la crescita costante dovrebbe avere maggiore risalto", ha affermato il premier Li Keqiang, aprendo la plenaria annuale del Congresso nazionale del Popolo, il ramo legislativo del Parlamento.