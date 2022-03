Ucraina, Putin: "Sanzioni a Russia equivalgono a dichiarazione di guerra"

"Le sanzioni alla Russia equivalgono a una dichiarazione di guerra".

Lo ha detto Vladimir Putin in un incontro con il personale femminile dell'aviazione civile russa. Le conseguenze di un eventuale conflitto fra Mosca e la Nato sono "chiare a tutti", ha aggiunto, spiegando che "l'operazione in Ucraina procede secondo i piani". Sul cessate il fuoco, Putin ha spiegato che "il lavoro dei corridoi umanitari, in particolare di quello di Mariupol, viene impedito dai nazionalisti ucraini".