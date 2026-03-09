KEY 2026 chiude "a tutta energia": presenze in crescita e più spinta internazionale

Un altro asse forte è stato quello tra innovazione tecnologica e finanza: l’obiettivo dichiarato è favorire il dialogo tra ingegneri, sviluppatori, investitori e istituzioni per rendere i progetti bancabili, ridurne il rischio e velocizzarne la realizzazione. Tra le richieste emerse: maggiore flessibilità della rete e regole certe che favoriscano investimenti e competitività. Ampio spazio anche ai nuovi modelli di investimento e agli strumenti citati come utili a controllare i costi dell’energia: nuove forme di finanziamento, green bond, obbligazioni per progetti sostenibili e modelli partecipativi che coinvolgono cittadini, imprese e comunità.