Rinnovabili tra falsi miti, CER e lavoro "green": a KEY il confronto su energia, informazione e transizione

Altro passaggio: le Comunità energetiche rinnovabili. Alfonso Bonafede ha usato una metafora chiara: "Le CER si sono staccate dai blocchi di partenza, ora devono prendere velocità e conservarla". Secondo Bonafede oggi esiste uno "zoccolo duro" di norme con interpretazioni consolidate e altre regole in arrivo rafforzerebbero il ruolo delle CER nel sistema energetico. Ha citato anche un punto pratico: i fondi a fondo perduto si estendono ai comuni fino a 50mila abitanti (prima la soglia era 5.000). E poi l’aspetto culturale: quando la bolletta mostra i risparmi legati alla partecipazione a una CER, cambia la percezione e aumenta il coinvolgimento.