Innovazione, cantieri e nuove filiere: a KEY 2026 la transizione energetica entra nella fase più concreta

Sul fronte rinnovabili, il focus "EPC e Finanza: la nuova fase delle rinnovabili" ha riportato al centro un altro nodo molto concreto: non basta autorizzare, bisogna realizzare e finanziare. Nel 2025, secondo i dati citati nel convegno, il mercato italiano ha registrato progetti autorizzati pari a 9,5 GW nel fotovoltaico e 1,5 GW nell’eolico. La discussione si è concentrata su bancabilità, flessibilità creditizia, regole di mercato e difficoltà di costruzione, cioè sui fattori che decidono se un progetto resta sulla carta o diventa impianto.