L'Italia accelera sulle scorte di gas, sfiorato il 50%

L'Italia accelera sulle scorte di gas portandosi a sfiorare il 50%, contro il 32,7% dell'Ue e il 25,7% della Germania a un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi. Traguardo ancora più significativo se si considera che è stato raggiunto nonostante il prezzo sui massimi dallo scorso 14 aprile. Roma è prima con 101,6 Terawattora e la spia verde di Gas Infrastructure Europe (Gie), insieme a Portogallo (che ha stoccato il 91,2% delle sue scorte di gas, pari a 3,25 TWh), Spagna (63,85% a 22,87 TWh) e Polonia (43,7% a 16,1 TWh), che però dispongono di capacità nettamente inferiori. L'unico Paese con potenziale superiore all'Italia è la Germania, che è in "arancione" con lo stoccaggio del 25,7%, delle scorte di gas, pari a 63,7 TWh immagazzinati. In "arancione" anche l'Ue, con una dotazione di 370,7 TWh.